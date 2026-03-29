WTA Bogotà, il tabellone: Osorio per il quarto trofeo, Bouzkova guida il seeding

Il torneo WTA 250 di Bogotà è pronto a dare avvio all’edizione del 2026: come di consueto, ad aprire le danze è l’ufficializzazione del tabellone principale.

In Colombia non sarà ai blocchi di partenza nessuna giocatrice italiana, almeno in attesa di sapere se Miriana Tona riuscirà a guadagnarsi la qualificazione.

Le azzurre hanno optato per altre scelte di programmazione, come Elisabetta Cocciaretto che a Bogotà ha preferito il WTA 500 di Charleston e la sua iconica terra verde.

WTA Bogotà, il tabellone: Osorio sfida Bouzkova, Bouzas Maneiro e Maria

Gli organizzatori della Copa Colsanitas Colsubsidio non potranno contare su nessuna top 30, ma si augurano che la beniamina di casa Camila Osorio possa imporsi per la quarta volta nella competizione, in quella che sarebbe la terza consecutiva.

La bicampionessa uscente, terza testa di serie, inizierà la difesa al titolo contro Caroline Dolehide, per poi vedersela eventualmente con una qualificata. I quarti di finale attesi secondo ranking sono con Anna Blinkova, sesta favorita del tabellone. Se dovesse confermare i pronostici, la colombiana potrebbe sfidare in semifinale Marie Bouzkova, 32 WTA alla guida del seeding. Sulla strada della ceca l’unica insidia, almeno sulla carta, è la 21enne Ella Seidel, numero 5 del torneo.

Nella parte bassa del tabellone, la favorita è Jessica Bouzas Maneiro, attesa all’esordio da Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah. I quarti di finale teorici sarebbero con Francesca Jones, settima testa di serie, che, tuttavia, al secondo turno potrebbe incrociare la seconda padrona di casa, l’ex top 50 Emiliana Arango.

Nella medesima porzione c’è anche la due volte campionessa del WTA di Bogotà Tatjana Maria, che potrebbe vedersela al secondo turno con un’altra giocatrice over 30, Katarzyna Kawa. La polacca, 131 WTA, è la finalista del 2025. Se la tedesca dovesse approdare tra le migliori otto del torneo, le previsioni decretano che incrocerebbe la racchetta con l’ottava forza del seeding Panna Udvardy.