Roland Garros

Roland Garros: il sorteggio alle ore 14, ecco le teste di serie (LIVE su HBO Max/Discovery+)

Tre azzurri tra le prime 16 teste di serie del tabellone maschile: oltre a Sinner, anche Cobolli e Darderi. Nel femminile solo Jasmine Paolini al N.13

Di Luca De Gaspari
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Court Philippe Chatrier - Roland Garros 2024 (X @rolandgarros)
Court Philippe Chatrier - Roland Garros 2024 (X @rolandgarros)

Siamo a poche ore dal sorteggio del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros 2026, previsto per giovedì 21 maggio alle ore 14. Il “tiro a sorte”, per dirla alla francese, sarà trasmesso in diretta streaming su HBO Max e Discovery+ (e probabilmente anche sui canali social ufficiali del torneo parigino).

Andiamo a vedere dunque le teste di serie e i possibili incroci per turno.

Per i colori azzurri abbiamo quattro teste di serie ovviamente con in cima il grande favorito del torneo Jannik Sinner che ha dominato i tre Masters 1000 su terra battuta del 2026. Pesa però l’assenza di Lorenzo Musetti, semifinalista lo scorso anno.

Possibili accoppiamenti tra le teste di serie turno per turno

Terzo turno

  • 1-8 contro 25-32
  • 9-16 contro 17-24

Ottavi di finale

  • 1-4 contro 13-16
  • 5-8 contro 9-12

Quarti di finale

  • 1-4 contro 5-8

Uomini

  1. Jannik Sinner
  2. Alexander Zverev
  3. Novak Djokovic
  4. Félix Auger-Aliassime
  5. Ben Shelton
  6. Taylor Fritz
  7. Daniil Medvedev
  8. Álex de Miñaur
  9. Alexander Bublik
  10. Flavio Cobolli
  11. Andrey Rublev
  12. Jiri Lehecka
  13. Karen Khachanov
  14. Luciano Darderi
  15. Casper Ruud
  16. Valentin Vacherot
  17. Arthur Fils
  18. Learner Tien
  19. Frances Tiafoe
  20. Cameron Norrie
  21. Alejandro Davidovich
  22. Arthur Rinderknech
  23. Tommy Paul
  24. Tomás Martín Etcheverry
  25. Fran Cerúndolo
  26. Jakub Mensik
  27. Rafael Jódar
  28. Joao Fonseca
  29. Tallon Griekspoor
  30. Corentin Moutet
  31. Alejandro Tabilo
  32. Brandon Nakashima


Donne

  1. Aryna Sabalenka
  2. Elena Rybakina
  3. Iga Swiatek
  4. Cori Gauff
  5. Jessica Pegula
  6. Amanda Anisimova
  7. Elina Svitolina
  8. Mirra Andreeva
  9. Victoria Mboko
  10. Karolina Muchova
  11. Belinda Bencic
  12. Linda Noskova
  13. Jasmine Paolini
  14. Ekaterina Alexandrova
  15. Marta Kostyuk
  16. Naomi Osaka
  17. Iva Jovic
  18. Liudmila Samsonova
  19. Madison Keys
  20. Clara Tauson
  21. Sorana Cirstea
  22. Anna Kalinskaya
  23. Elise Mertens
  24. Leylah Fernández
  25. Diana Shnaider
  26. Hailey Baptiste
  27. Marie Bouzkova
  28. Anastasia Potapova
  29. Jelena Ostapenko
  30. Ann Li
  31. Cristina Bucsa
  32. Yafan Wang

Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

ATP Ginevra: Fritz stecca il rientro, cadono anche Tsitsipas e Norrie. Avanzano Ruud e Munar
ATP
ATP Amburgo: Auger-Aliassime perde ancora (e sarà n. 4 al Roland Garros), Mensik non pervenuto. Out Tiafoe
ATP
Roland Garros, qualificazioni maschili: sconfitte dolorose per Maestrelli e Cadenasso al secondo turno
Roland Garros
Roland Garros, qualificazioni: il derby azzurro è di Bronzetti, Stefanini crolla in due set
Italiani Roland Garros