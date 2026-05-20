Roland Garros: il sorteggio alle ore 14, ecco le teste di serie (LIVE su HBO Max/Discovery+)

Siamo a poche ore dal sorteggio del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros 2026, previsto per giovedì 21 maggio alle ore 14. Il “tiro a sorte”, per dirla alla francese, sarà trasmesso in diretta streaming su HBO Max e Discovery+ (e probabilmente anche sui canali social ufficiali del torneo parigino).
Andiamo a vedere dunque le teste di serie e i possibili incroci per turno.
Per i colori azzurri abbiamo quattro teste di serie ovviamente con in cima il grande favorito del torneo Jannik Sinner che ha dominato i tre Masters 1000 su terra battuta del 2026. Pesa però l’assenza di Lorenzo Musetti, semifinalista lo scorso anno.
Possibili accoppiamenti tra le teste di serie turno per turno
Terzo turno
- 1-8 contro 25-32
- 9-16 contro 17-24
Ottavi di finale
- 1-4 contro 13-16
- 5-8 contro 9-12
Quarti di finale
- 1-4 contro 5-8
Uomini
- Jannik Sinner
- Alexander Zverev
- Novak Djokovic
- Félix Auger-Aliassime
- Ben Shelton
- Taylor Fritz
- Daniil Medvedev
- Álex de Miñaur
- Alexander Bublik
- Flavio Cobolli
- Andrey Rublev
- Jiri Lehecka
- Karen Khachanov
- Luciano Darderi
- Casper Ruud
- Valentin Vacherot
- Arthur Fils
- Learner Tien
- Frances Tiafoe
- Cameron Norrie
- Alejandro Davidovich
- Arthur Rinderknech
- Tommy Paul
- Tomás Martín Etcheverry
- Fran Cerúndolo
- Jakub Mensik
- Rafael Jódar
- Joao Fonseca
- Tallon Griekspoor
- Corentin Moutet
- Alejandro Tabilo
- Brandon Nakashima
Donne
- Aryna Sabalenka
- Elena Rybakina
- Iga Swiatek
- Cori Gauff
- Jessica Pegula
- Amanda Anisimova
- Elina Svitolina
- Mirra Andreeva
- Victoria Mboko
- Karolina Muchova
- Belinda Bencic
- Linda Noskova
- Jasmine Paolini
- Ekaterina Alexandrova
- Marta Kostyuk
- Naomi Osaka
- Iva Jovic
- Liudmila Samsonova
- Madison Keys
- Clara Tauson
- Sorana Cirstea
- Anna Kalinskaya
- Elise Mertens
- Leylah Fernández
- Diana Shnaider
- Hailey Baptiste
- Marie Bouzkova
- Anastasia Potapova
- Jelena Ostapenko
- Ann Li
- Cristina Bucsa
- Yafan Wang