Roland Garros: il sorteggio alle ore 14, ecco le teste di serie (LIVE su HBO Max/Discovery+)

Siamo a poche ore dal sorteggio del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros 2026, previsto per giovedì 21 maggio alle ore 14. Il “tiro a sorte”, per dirla alla francese, sarà trasmesso in diretta streaming su HBO Max e Discovery+ (e probabilmente anche sui canali social ufficiali del torneo parigino).

Andiamo a vedere dunque le teste di serie e i possibili incroci per turno.

Per i colori azzurri abbiamo quattro teste di serie ovviamente con in cima il grande favorito del torneo Jannik Sinner che ha dominato i tre Masters 1000 su terra battuta del 2026. Pesa però l’assenza di Lorenzo Musetti, semifinalista lo scorso anno.



Possibili accoppiamenti tra le teste di serie turno per turno

Terzo turno

1-8 contro 25-32

9-16 contro 17-24

Ottavi di finale

1-4 contro 13-16

5-8 contro 9-12

Quarti di finale

1-4 contro 5-8

Uomini



Jannik Sinner Alexander Zverev

Novak Djokovic Félix Auger-Aliassime

Ben Shelton Taylor Fritz Daniil Medvedev Álex de Miñaur

Alexander Bublik Flavio Cobolli Andrey Rublev Jiri Lehecka

Karen Khachanov Luciano Darderi Casper Ruud Valentin Vacherot

Arthur Fils Learner Tien Frances Tiafoe Cameron Norrie Alejandro Davidovich Arthur Rinderknech Tommy Paul Tomás Martín Etcheverry

Fran Cerúndolo Jakub Mensik Rafael Jódar Joao Fonseca Tallon Griekspoor Corentin Moutet Alejandro Tabilo Brandon Nakashima



Donne