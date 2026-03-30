ATP Miami, Lehecka: “Il dominio di Sinner e Alcaraz è positivo per tutti, mostra quali sono i nostri limiti”

La finale del Miami Open non è andata come Jiri Lehecka avrebbe auspicato. Il ceco, approdato all’ultimo atto della competizione senza mai cedere la battuta, non ha potuto arrestare l’ascesa di Jannik Sinner verso il Sunshine Double.

Nonostante la sconfitta, lascia la Florida da nuovo numero 14 del mondo, ritoccando il best ranking. Se da una parte vi è la consapevolezza che il gap che lo separa dall’élite del tennis – leggasi Sinner e Alcaraz – è ancora ben evidente, l’altro lato della medaglia restituisce un giocatore che pare aver raggiunto la maturità necessaria per sfruttare le proprie occasioni.

In conferenza stampa Lehecka ha parlato della finale di Miami, la prima in un Masters 1000, e delle prospettive per il prosieguo della stagione.

D: Un paio di domande. Prima: come sei riuscito a renderla più equilibrata rispetto a quanto fosse chiaramente al Roland Garros? Ti è sembrato di essere vicino, oppure senti ancora di essere lontano? E sono curioso di sapere come conosci Jaromír Jágr (giocatore di hockey sul ghiaccio, ndr)

JIRI LEHECKA: “Per rispondere alla prima domanda: nel nostro ultimo incontro e al Roland Garros dell’anno scorso, ho avuto la sensazione che quelle condizioni fossero estremamente difficili per il mio gioco. Abbiamo giocato con il tetto chiuso, sul Suzanne Lenglen, in condizioni super umide, con palle pesanti. Sentivo che fosse lui ad avere praticamente tutte le armi in quel momento. Non riuscivo ad aiutarmi con il servizio. Ogni volta che giocavo un buon colpo, lui aveva comunque tutto il tempo per controbattere in qualche modo.

Qui è stata una storia leggermente diversa. Le condizioni oggi erano un po’ più pesanti, secondo me, anche a causa della pioggia, il che credo non mi abbia aiutato molto, ma è semplicemente così che vanno le cose.

La differenza si è vista. Sicuramente ho giocato una partita migliore. Oggi ho mostrato una prestazione migliore rispetto a quella di allora a Parigi; mi sono concentrato sul non ripetere gli stessi errori fatti lì, il che significava anche usare di più il servizio come arma e andare un po’ più spesso a rete.

Per la seconda domanda, devo dire che è un buon amico della famiglia della mia ragazza, quindi aveva in programma di venire in Florida. Non sapeva solo quando. In realtà doveva essere qui un po’ prima, ma alla fine abbiamo detto: ok, aspettiamo la finale. Io sono arrivato in finale, lui è venuto e mi ha sostenuto.

Ho appena parlato con lui prima di venire qui. È sempre fantastico vedere una leggenda dello sport che ti supporta e, in un certo senso, ti copre le spalle. È qualcosa che per me significa molto”.

D: È stata una grande settimana per te. Qual è la cosa più importante, la priorità principale che ti porti via da questo torneo? Inoltre, il passaggio dal cemento alla terra rossa avviene molto rapidamente: come ti senti riguardo a questo?

JIRI LEHECKA: “Penso che la costanza sia una delle cose di cui sono più orgoglioso questa settimana, perché ho giocato molte partite, in condizioni diverse, contro avversari diversi e con stili di gioco differenti. Il modo in cui sono riuscito a mantenere efficaci le mie armi principali durante tutte queste partite è qualcosa su cui ho lavorato nelle ultime settimane, o meglio mesi.

Questa è probabilmente la cosa principale. E anche il mio approccio mentale durante questi match è qualcosa di cui sono molto contento, per il modo in cui sono riuscito a rimontare quando le cose non stavano andando dalla mia parte. La partita contro Taylor Fritz è stata qualcosa di cui sono molto soddisfatto, perché sentivo di essere stato un giocatore migliore anche un po’ nel secondo set, ma poi lui è rientrato. È stato lui a dominare negli scambi, ha vinto il tiebreak. E il modo in cui sono riuscito a reagire nel terzo set è stato davvero una buona risposta da parte mia. Queste cose sono fattori chiave del mio gioco e sono riuscito a gestirli nel modo in cui volevo.

La transizione alla terra battuta non è mai facile, ma abbiamo una settimana di pausa. Io andrò sicuramente direttamente a Montecarlo. Non andrò a nessun altro torneo che si sta giocando, credo che inizi proprio domani. Non avrebbe senso. Sarà un po’ tutto di corsa. Normalmente mi prenderei un po’ più di tempo per prepararmi, ma va bene così. Sono arrivato in finale qui, quindi penso che anche il lavoro sulla terra di Montecarlo sarà più facile per me, con la fiducia che porto con me.

Allo stesso tempo, non c’è posto migliore per iniziare la stagione sulla terra battuta di Montecarlo. Quel posto è fantastico e mi piace essere lì ogni volta che posso. Ogni volta che c’è il torneo, credo sia anche ottimo prendersi un po’ di tempo prima per usare il Country Club e prepararsi al meglio. Le condizioni sono eccellenti, decisamente migliori rispetto ad altri posti in Europa”.

D: La vittoria di Jannik Sinner oggi prosegue questa lunga serie che si è vista a livello ATP: quando sia Carlos Alcaraz sia Sinner partecipano a un torneo, uno dei due finisce per vincerlo. Risale addirittura a quasi due anni ormai, da Madrid 2024. Ti chiedo se tu e gli altri speriate di interrompere questa serie. Quanto pensi che il circuito sia vicino a spezzare il dominio di questi due, considerati ormai i “re” del tour? E cosa servirà perché qualcuno riesca a emergere e a fermarli entrambi?

JIRI LEHECKA: “Non è la prima volta nel tennis che vediamo una cosa del genere (sorride).

Penso che sia già successo molte volte in passato con giocatori diversi. Ma credo che sia in realtà una cosa positiva. Penso che sia molto positivo per lo sport, e anche per noi, cioè per il resto del circuito, perché ci mostra i limiti e ci fa capire che dobbiamo davvero migliorare il nostro gioco e, in sostanza, tutto ciò che lo circonda, per riuscire a batterli non solo una volta, ma sui palcoscenici più importanti e più di una volta (sorride).

Credo sia fantastico. Partite come quella di oggi contro questi giocatori mostrano, per esempio a me, che c’è ancora un enorme margine di miglioramento. Ho giocato, a mio parere, un torneo molto buono qui e sono stato molto soddisfatto del mio gioco. Ma oggi ho visto di nuovo che c’è ancora strada da fare e che dovrò continuare a migliorare sempre di più se voglio riuscire a battere questi giocatori nelle fasi finali dei grandi tornei, come i Masters e i tornei del Grande Slam, per esempio”.