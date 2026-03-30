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Ranking ATP: Sinner accende la rincorsa, balzo in classifica per Lehecka. Cobolli sale ancora

Dopo Miami Sinner si avvicina ad Alcaraz, Lehecka firma il salto più importante tra i big (+8) e Cobolli continua la sua scalata. Quattro italiani nei primi 20 e Cadenasso protagonista con +73 posizioni

Di Carlo Galati
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Il lunedì successivo al Miami Open e alla vittoria di Sinner nei due tornei nord americani prima della terra europea ci lasciano un segno pieno, concreto, destinato a pesare nelle prossime settimane. I 2.000 punti conquistati da Jannik Sinner tra Indian Wells e Miami ridisegnano gli equilibri, accorciando una distanza da Carlos Alcaraz che resta in vetta ma con un margine di 1.190 punti sempre più fragile alla vigilia della stagione sulla terra.

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Il ranking ATP aggiornatoItalia profonda: non solo vertice, ma sistema

Alle spalle del duello di vertice, la top 10 del ranking ATP si muove senza strappi ma con segnali chiari. Alexander Zverev si prende la terza posizione scavalcando Novak DjokovicFelix Auger-Aliassime sale al numero 7 ai danni di Taylor Fritz, mentre Lorenzo Musetti resta saldo al quinto posto, pronto però a entrare nella fase più delicata della sua stagione, con 2.250 punti da difendere sul rosso, secondo solo allo stesso Alcaraz (4.330). Più dietro, sorride Jiri Lehecka, che si regala il debutto in top 15 con un balzo di otto posizioni, mentre continua a consolidarsi la presenza italiana con quattro giocatori tra i primi venti.

Il ranking ATP aggiornato

Posizione Giocatore Nazionalità Punti Variazione 
Carlos Alcaraz Spagna 13590   
Jannik
Sinner 		Italia 12400  
Alexander Zverev Germania 5205  +1
Novak Djokovic Serbia4720  -1
Lorenzo Musetti Italia 4265  
Alex de Minaur Australia 4095 
Felix Auger-Aliassime Canada 4000 +1
Taylor Fritz USA3870  -1
Ben Shelton USA3860
10 Danil Medvedev Russia3610 
11 Alexander
Bublik 		Kazakistan3345  
12 Casper Ruud Norvegia 2625
13 Flavio Cobolli Italia2520+1
14Jiri LeheckaCechia 2490 +8 
15 Karen
Khachanov 		Russia2410
16 Andrey Rublev Russia2360  
17 Alejandro Davidovich FokinaSpagna2220
18 Frances TiafoeUSA2070+2
19 Luciano Darderi Italia2050-1
20 Francisco
Cerundolo 		Argentina 2020-1 

Italia profonda: non solo vertice, ma sistema

L’Italia, intanto, continua ad avere 4 giocatori tra i primi 20 al mondo. Due giocatori in top 5 e quattro in top 20 nel ranking ATP sono un dato che smette di sorprendere e inizia a definire una nuova normalità. Sinner e Musetti restano i riferimenti, ma alle loro spalle cresce con continuità Flavio Cobolli, che sale al numero 13 migliorando ancora il proprio best ranking e accorciando ulteriormente verso la top 10. 

Luciano Darderi, nonostante la lieve flessione che lo porta al numero 19, completa un quartetto stabile e competitivo. Più in basso, il movimento si muove in profondità: il rientro di Stefano Travaglia in top 150 (+19, numero 142) è un segnale di vitalità, mentre il salto più evidente è quello di Gianluca Cadenasso, capace di guadagnare 73 posizioni e issarsi fino alla 227. Numeri che raccontano una base sempre più larga e una presenza diffusa, oltre i nomi di vertice.

Posizione Giocatore Punti Variazione 
Jannik Sinner 12400  
Lorenzo Musetti 4265 
13Flavio Cobolli 2520+1
19Luciano Darderi 2050 -1
63Lorenzo Sonego 810-1
73Mattia Bellucci740+4
91 Matteo Berrettini650-23
107Matteo Arnaldi605-6
114 Francesco Maestrelli 577 -2 
130 Andrea Pellegrino 490  -2 
140 Luca Nardi 444 -1
142Stefano Travaglia444+19
146Francesco Passaro431-3
162 Giulio Zeppieri374-2
188Marco Cecchinato316+11
192 Matteo Gigante310+1
208 Federico Cinà285-5
210 Lorenzo Giustino283-8 
227Gianluca Cadenasso  244 +73 
283Franco Agamenone 184-7
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