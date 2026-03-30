Ranking ATP: Sinner accende la rincorsa, balzo in classifica per Lehecka. Cobolli sale ancora

Il lunedì successivo al Miami Open e alla vittoria di Sinner nei due tornei nord americani prima della terra europea ci lasciano un segno pieno, concreto, destinato a pesare nelle prossime settimane. I 2.000 punti conquistati da Jannik Sinner tra Indian Wells e Miami ridisegnano gli equilibri, accorciando una distanza da Carlos Alcaraz che resta in vetta ma con un margine di 1.190 punti sempre più fragile alla vigilia della stagione sulla terra.

Alle spalle del duello di vertice, la top 10 del ranking ATP si muove senza strappi ma con segnali chiari. Alexander Zverev si prende la terza posizione scavalcando Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime sale al numero 7 ai danni di Taylor Fritz, mentre Lorenzo Musetti resta saldo al quinto posto, pronto però a entrare nella fase più delicata della sua stagione, con 2.250 punti da difendere sul rosso, secondo solo allo stesso Alcaraz (4.330). Più dietro, sorride Jiri Lehecka, che si regala il debutto in top 15 con un balzo di otto posizioni, mentre continua a consolidarsi la presenza italiana con quattro giocatori tra i primi venti.

Il ranking ATP aggiornato

Posizione Giocatore Nazionalità Punti Variazione 1 Carlos Alcaraz Spagna 13590 2 Jannik

Sinner Italia 12400 3 Alexander Zverev Germania 5205 +1 4 Novak Djokovic Serbia 4720 -1 5 Lorenzo Musetti Italia 4265 6 Alex de Minaur Australia 4095 7 Felix Auger-Aliassime Canada 4000 +1 8 Taylor Fritz USA 3870 -1 9 Ben Shelton USA 3860 10 Danil Medvedev Russia 3610 11 Alexander

Bublik Kazakistan 3345 12 Casper Ruud Norvegia 2625 13 Flavio Cobolli Italia 2520 +1 14 Jiri Lehecka Cechia 2490 +8 15 Karen

Khachanov Russia 2410 16 Andrey Rublev Russia 2360 17 Alejandro Davidovich Fokina Spagna 2220 18 Frances Tiafoe USA 2070 +2 19 Luciano Darderi Italia 2050 -1 20 Francisco

Cerundolo Argentina 2020 -1

Italia profonda: non solo vertice, ma sistema

L’Italia, intanto, continua ad avere 4 giocatori tra i primi 20 al mondo. Due giocatori in top 5 e quattro in top 20 nel ranking ATP sono un dato che smette di sorprendere e inizia a definire una nuova normalità. Sinner e Musetti restano i riferimenti, ma alle loro spalle cresce con continuità Flavio Cobolli, che sale al numero 13 migliorando ancora il proprio best ranking e accorciando ulteriormente verso la top 10.

Luciano Darderi, nonostante la lieve flessione che lo porta al numero 19, completa un quartetto stabile e competitivo. Più in basso, il movimento si muove in profondità: il rientro di Stefano Travaglia in top 150 (+19, numero 142) è un segnale di vitalità, mentre il salto più evidente è quello di Gianluca Cadenasso, capace di guadagnare 73 posizioni e issarsi fino alla 227. Numeri che raccontano una base sempre più larga e una presenza diffusa, oltre i nomi di vertice.