ATP Bucarest: per Arnaldi arriva un’altra sconfitta. Molcan vince in due set e sfida Diallo

[Q] A. Molcan b. M. Arnaldi 6-3 6-1

Matteo Arnaldi saluta Bucarest all’esordio. L’azzurro, numero 107 del mondo, è duramente sconfitto dal qualificato Alex Molcan, 189 ATP, con il punteggio di 6-3 6-1.

Si tratta della quarta sconfitta del 2026 per Arnaldi, che proprio non riesce a scrollare dallo zero il numero di vittorie stagionali in tabellone principale. Il problema al piede, che non gli consente di dare continuità alle proprie prestazioni, presenta evidenti strascichi.

La partita del sanremese è riassunta dal numero di errori gratuiti, ovvero 34, a fronte di 16 vincenti. Dati che spiegano l’andamento a senso unico in favore di Molcan, che incappa solamente in 11 non forzati a quasi parità di vincenti, 15, rispetto al suo avversario.

Neppure il servizio dà una mano a Matteo: sono 5 i break incassati, con percentuali tutt’altro che ottime. Il 58% di prime messo in campo gli frutta 20 punti su 35, mentre con la seconda ne fa appena otto su 25.

I dubbi con cui Arnaldi lascia Bucarest sono numerosi. La scelta di disputare per la prima volta in carriera il 250 romeno non ripaga un giocatore che ha bisogno di mettere partite nelle gambe e vittorie nella testa.

Con la seconda sconfitta azzurra di giornata dopo quella di Francesco Maestrelli, non c’è più nessun italiano in tabellone.

Avanza dunque Molcan, il quale ha dovuto disputare due partite in un giorno a causa della pioggia, centrando la qualificazione, e adesso sfiderà il numero 1 del seeding Gabriel Diallo.

Il match: Arnaldi saluta Bucarest

Dopo un paio di game di assestamento piuttosto lunghi, si inaugura un vero e proprio valzer di break. Il primo a cedere è Arnaldi, che non concretizza quattro palle game e, alla seconda occasione, Molcan gli strappa la battuta. Il reazione dell’azzurro non tarda ad arrivare: portatosi 0-40 pareggia i conti alla terza chance. Il quinto game è la fotocopia del precedente. Matteo conferma le difficoltà al servizio e concede tre palle break consecutive. E come lo slovacco riesce a racimolare due quindici di fila prima di cedere la battuta.

Dal 3-2 la partita cambia volto e l’andamento si confà al ritmo del servizio. Molcan può giocare con la fiducia che il vantaggio regala e non permette a Arnaldi di procurarsi l’opportunità per rientrare. Anzi, il tennista di Sanremo subisce il terzo break della sua partita e consegna il primo set al numero 189 ATP per 6-3.

Il secondo parziale non promette bene per l’azzurro, che già sull’1-0 perde ancora la battuta. Arnaldi fatica a conquistare il punto quando lo scambio si allunga, nonostante Molcan sia alla seconda partita di giornata. Gli errori del numero 107 del mondo sono assai più numerosi rispetto a quanto messo a referto dallo slovacco, che ha statistiche più equilibrate. Nel tennis e nella mente di Matteo non funziona niente e l’incontro scivola via rapidamente fino al 5-0, quando il sanremese mette a segno il gioco della bandiera. Molcan chiude per 6-1. Arnaldi, che aveva vinto otto sfide contro i mancini in 12 incroci, saluta Bucarest all’esordio con tanti punti di domanda.