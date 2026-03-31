ATP Bucarest: Van de Zandschulp va di fretta. Maestrelli sconfitto in poco più di un’ora

[8] B. Van de Zandschulp b. F. Maestrelli 6-3 6-2

Chiusa la parentesi “Sunshine Double”, Francesco Maestrelli ha deciso di dare il via alla propria tournée europea al Tiriac Open presented by UniCredit Bank di Bucarest, dove però, l’avventura dell’azzurro è stata troncata sul nascere. Il protagonista della favola australiana – giunto alla quarta partecipazione in un main draw del circuito maggiore – ha subito una netta sconfitta da Botic Van de Zandschulp. Olandese classe ’95 che ha anche calpestato la Top 30 qualche anno or sono. L’esordio del pisano si è sgretolato in appena 70 minuti, mentre il nativo dei Paesi Bassi ha staccato il pass per gli ottavi di finale, dove sfiderà il kazako Shevchenko.

Primo set: incostante Maestrelli. Olandese in vantaggio

Parte a rilento, Francesco Maestrelli, nel primo tete a tete della carriera contro l’esperto Van de Zandschulp. L’azzurro tenta da subito un approccio aggressivo. Ma strappa più volte col dritto, regalando gratuiti a un olandese più solido che mai nella prima fase di partita. Il pisano è costretto ad arretrare di qualche metro per via delle traiettorie arrotate e velenose dell’avversario, che lo coglie alla sprovvista con dei dropshot eseguiti a regola d’arte.

Nel quarto game, il numero 8 del seeding assume il comando del parziale, ma Francesco non si perde d’animo, tenendo sempre altissima la velocità di palla, mettendo pressione nonostante lo svantaggio. Dopo venti minuti quasi perfetti, l’olandese mette a referto i primi non forzati, permettendo a Maestrelli di respirare. Con un minimo margine a disposizione, il classe 2002 prende grandi rischi, che però ripagano, procurandosi la prima palla break dell’incontro. Qui, la tattica di Maestrelli è esemplare: gas spalancato col dritto e repentina discesa a rete. Volée vincente dell’azzurro, e set che ritorna “on serve”. Dura un’inezia, però, l’equilibrio tra i due. Van de Zandschulp torna a spolverare le righe del Court 1 del Tiriac Open, mentre Francesco perde campo, concedendo il secondo servizio del set all’olandese. Primo parziale in favore della testa di serie n.8 (6-3).

Secondo set: l’azzurro scompare dai radar. Vittoria in due set per Van de Zandschulp

L’incontro continua ad avere un andamento sinusoidale, e i tanti errori – da ambedue le parti – tolgono parecchio allo spettacolo. All’alba del secondo parziale, Van de Zandschulp perde per ben due volte la misura del dritto, regalando una dupliche chance di break al tennista tricolore, il quale colpisce male in entrambe le occasioni. L’olandese sventa il pericolo, e fa presto a capovolgere la situazione una manciata di minuti più tardi. Un Maestrelli diventato progressivamente più “sprecone”, colleziona errori su errori, passando nuovamente il testimone del set a Van de Zandschulp, scappato in vantaggio di set e break. L’azzurro accusa pesantemente il passo falso commesso, mentre Botic dilaga, vedendo il traguardo a pochi metri di distanza. L’olandese rincara la dose con un ulteriore break, mettendo k.o Maestrelli in solo un’ora e dieci minuti col punteggio di 6-3 6-2.

T. Droguet b. R. Bautista Agut 6-1 1-6 6-1

Oltre a Francesco Maestrelli, si aggiunge alla – brevissima – lista degli eliminati anche Roberto Bautista Agut, sconfitto in tre set dal francese Droguet. I due hanno messo in scena un incontro che non ha mai trovato un filo d’equilibrio. Lo score, infatti, parla da sé: 6-1 1-6 6-1 in favore del tennista francese, che nel 2023 – da qualificato -, sorprese Lorenzo Musetti a Flushing Meadows, ponendo fine alla sua avventura soltanto al secondo turno.

Sulla terra rossa romena, invece, a farne le spese è stato lo spagnolo, ex numero 9 del ranking, oramai scivolato abbondantemente fuori dalla top 50, e in procinto di spegnere 38 candeline – tra meno di due settimane. Bautista Agut, nonostante la veneranda età, ha dimostrato anche in tempi recenti di avere ancora fame e benzina nel serbatoio. Anche se oggi, l’esito è stato alquanto sconfortante. Droguet attenderà la sfida tra Baez – finalista della scorsa edizione – e Gaubas per conoscere il suo prossimo avversario.