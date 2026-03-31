Italiani in campo martedì 31 marzo: Berrettini, Bellucci e Cinà a Marrakech, Maestrelli a Bucarest

Il circuito tennistico è tornato sulla terra battuta e con esso i suoi protagonisti (e i tanti italiani in campo in giro per il mondo). La prima settimana dello swing sul rosso propone tre tornei ATP 250. Martedì 31 marzo in due di questi saranno protagonisti alcuni giocatori azzurri. Al Grand Prix Hassan II di Marrakech scenderanno in campo Federico Cinà, Mattia Bellucci e Matteo Berrettini, mentre al Tiriac Open presented by UniCredit Bank di Bucarest farà il suo esordio Francesco Maestrelli. Tutti i match saranno visibili in TV sui canali Sky e in streaming su NOW.

ATP Marrakech: in campo Cinà, Bellucci e Berrettini

Ad aprire il programma del campo centrale marocchino ci penserà Federico Cinà, alla prima presenza stagionale in un tabellone principale ATP. Il 19enne siciliano all’esordio se la vedrà per la prima volta contro Alexandre Muller, attuale numero 94 del mondo. Il match tra Pallino e il francese inizierà alle ore 12 italiane.

In seguito, sempre sul centrale, sarà la volta di Mattia Bellucci, opposto per la prima volta alla wild card di casa Reda Bennani, numero 555 in classifica, verso le 13:30.

Successivamente, nello stesso rettangolo da gioco Matteo Berrettini incrocerà la racchetta con la settima testa di serie Ignacio Buse. Il tennista peruviano ha vinto in tre set l’unico testa a testa, andato in scena qualche settimana fa sulla terra rossa di Rio de Janeiro. The Hammer, campione del torneo nel 2024, e il 59esimo tennista nel ranking scenderanno in campo verso le ore 15.

ATP Bucarest: esordio per Maestrelli

In Romania Francesco Mestrelli debutterà sul campo 1 attorno alle ore 13. Il tennista italiano affronterà per la prima volta l’olandese Botic Van de Zandschulp, numero 62 al mondo e ottava testa di serie del torneo.

Italiani in campo martedì 31 marzo