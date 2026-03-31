Montecarlo alle porte, Sinner: “Inizia un nuovo capitolo, non c’è tanto tempo per adattarsi”

Jannik Sinner ha concluso il suo swing USA con una meravigliosa doppietta che abbiamo celebrato in tutte le salse, dopo il trionfo di domenica notte. Il pubblico italiano si è mostrato – per l’ennesima volta – fedelissimo alla superstar di San Candido, che ha posticipato il suo Sunshine Double di qualche ora a causa dei capricci del meteo della Florida.

I dati tv sono eclatanti, e nonostante la tarda ora e l’incombente arrivo del temutissimo lunedì, il popolo tricolore ha fatto uno sforzo plus pur di assistere in diretta al suo 7° titolo Masters 1000: 6,1% di share, 752 mila spettatori medi complessivi e 1 milione 892 mila contatti unici registrati su Sky Sport Tennis durante l’incontro. Jannik è una calamita per gli spettatori del Belpaese – a prescindere dall’ora – e i duemila punti messi in saccoccia dall’altoatesino nel doppio appuntamento Indian Wells/Miami hanno accorciato parecchio le distanze sul Carlitos Alcaraz, che potrebbe già perdere il primato a Montecarlo.

“Il doppio mi potrebbe dare una mano”

Parafrasando, Sinner è già in direzione Principato, dove prenderà vita il primo 1000 della tournée europea sul rosso. Carlitos, in virtù della sua prematura eliminazione a Miami, ha avuto qualche giorno in più per iniziare la preparazione sul manto rouge a Murcia, mentre Jannik ha già annunciato di partecipare al torneo più glamour dell’anno anche in doppio, in coppia col belga Zizou Bergs: “Il doppio mi potrebbe dare una mano, giusto per saggiare un po’ le condizioni a Montecarlo con l’obiettivo di essere il più pronto possibile per un torneo importante“. C’è da ponderare la fitta programmazione per l’azzurro ed il suo team, che potrebbero anche pensare di sacrificare Madrid tra le tappe sul tappeto rosso. Per poi ripartire con Roma e il Roland Garros.

“Poter stare a casa cambia un po’ le cose. Permette di staccare”

Dopo il solito inizio di stagione a ritmi frenetici, e aver già attraversato tre continenti, aprile riporta Sinner tra le mura della casa di Montecarlo, tappa che manca ancora nella vastissima bacheca del campione azzurro: “Siamo in hotel tutto l’anno e poter stare a casa un po’ cambia le cose. Permette di staccare, di non pensare troppo al torneo”, ha dichiarato in conferenza stampa a Miami, soffermandosi anche sul suo diretto rivale, che avrà da difendere 4330 punti durante lo swing europeo: “Tutti sappiamo quanto sia forte Carlos sulla terra, ma io guardo alla mia parte. Per me ora la cosa più importante è recuperare, godermi questo momento senza pensare troppo. Sono sempre stato uno che vive molto il presente, non guardo troppo avanti ma nemmeno indietro. Ora inizia un nuovo capitolo, di nuovo con la terra, non c’è tanto tempo per adattarsi”.