Berrettini allo scoperto: “Chi è il Goat? Roger”

Tutto pronto in vista di Montecarlo per The Hammer, Matteo Berrettini, che ha ottenuta una wild card per il prestigiosissimo masters 1000 nel Principato. Prima che il tutto torni ad essere sin troppo serio, riportiamo la simpaticissima intervista-flash dell’azzurro realizzata a Indian Wells, dov’è stato chiamato in causa da Tennis Channel per tirar fuori tutta la sua italianità nella serie “Unfiltered”.

Un mix di domande simpatiche, alle quali Berrettini ha risposto con molta ironia, durante un breve viaggio su golf car all’interno del Tennis Paradise. La prima, ha subito spiazzato un sorridentissimo Matteo, che alla domanda “Perché i tennisti emettono quei versi?”, ha replicato: “Credo che lo facciano per migliorare il colpo e, a volte, per distrarre l’avversario, almeno credo. Non lo faccio mai. Ma mi piace”. Circondato da telecamere, e interrotto per un attimo da Frances Tiafoe – anch’egli tra le vie dell’impianto di Indian Wells -, il finalista di Wimbledon 2021 è riuscito a dare una spiegazione nonostante l’imbarazzo e le grosse risate: “Perché il tennis è così sexy?”, gli viene chiesto. “Credo che sia perché ci sono un sacco di urla e un sacco di sudore, ed è uno contro uno e a volte due contro due. Ok, questa era difficile. Taglia, taglia, taglia quella parte”, dice poi Matteo, quasi a rischio censura.

Tutto molto bene imbarazzante alla domanda “Chi del tour lasceresti uscire con tua sorella?, proprio perché…“Purtroppo non ho una sorella – specifica -, ma forse Jack Draper. È un ragazzo così simpatico”. Durante l’Unfiltered di Tennis Channel, Berrettini risponde senza fronzoli a una delle domande più complicate all’interno del panorama tennistico, che negli anni, ha anche creato la nascita di varie fazioni tra gli spettatori. Ma lui va dritto al sodo: “Il Goat? Roger“, risponde. Poi conclude, raccontando un simpatico aneddoto riguardante un’avventura messicana, tema cibo speziato: “La cosa più piccante che abbia mai mangiato? Oh, l’ho mangiata in Messico. Stavo giocando ad Acapulco, ovviamente. E non so come si chiami in inglese. Sono peperoncini verdi, in pratica. Era davvero piccante. Ovviamente l’ho preso. E non sono riuscito a parlare per 30 minuti. Stavo piangendo. Mi bruciava la bocca. E i ragazzi, si dispiacevano per me. I messicani, ovviamente, mi davano del pane. E non so. Non lo mangerò mai più in vita mia. Ma è stato piuttosto intenso”.