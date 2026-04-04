Italiani

Lutto in famiglia Bolelli: è morto Daniele, il padre di Simone. Aveva 71 anni

Daniele Bolelli si è spento dopo aver sofferto di una malattia

Di Andrea Binotto
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Daniele Bolelli è morto all’età di 71 anni. Il padre di Simone soffriva da tempo di una malattia. Di recente Simone e Andrea Vavassori gli avevano dedicato il titolo conquistato al Miami Open. Un segnale che le cose fossero peggiorate in casa Bolelli era arrivato nel momento in cui Simone aveva dato forfait per il Monte-Carlo Masters, nel quale Vavassori giocherà in coppia con Matteo Berrettini.

La redazione di Ubitennis si stringe attorno alla famiglia Bolelli e porge le più sentite condoglianze a tutti i suoi cari.

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