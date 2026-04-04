UTS Nîmes a Auger-Aliassime: Ruud cede al sudden death nella finale record

Nîmes incorona Felix Auger-Aliassime. Il canadese conquista il titolo della seconda edizione dell’ UTS Nîmes al termine di una finale combattutissima contro Casper Ruud, risolta soltanto al “sudden death” dopo un perfetto equilibrio nei quarti.

Nel suggestivo scenario delle Arènes de Nîmes, anfiteatro romano di oltre duemila anni, Auger-Aliassime ha avuto la meglio con il punteggio di 10-11, 14-10, 15-14, 15-11, 2-0, rimontando e poi chiudendo con lucidità nei momenti decisivi. Una vittoria che assume ancora più valore considerando il livello dell’avversario: Ruud, numero 12 del mondo e campione uscente del torneo.

This tennis place is already a classic! 😎#BastideUTSNîmes 2026 pic.twitter.com/toh2ScFS8M — UTS Tour (@uts_tour_) April 4, 2026

Un contesto ideale per il tennis di Auger-Aliassime

Il canadese, attualmente numero 7 del ranking ATP, ha imposto il proprio tennis aggressivo in un contesto che premia iniziativa e rapidità. Il formato UTS – con quarti a tempo, carte bonus e ritmo serrato – ha esaltato le sue qualità, soprattutto al servizio e nei primi colpi dello scambio.

Il successo a Nîmes arriva al termine di un tabellone particolarmente competitivo, che vedeva al via anche giocatori del calibro di Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov, Andrey Rublev, Karen Khachanov, Alexander Bublik e Ugo Humbert.

Il successo dell’evento e la crescita dell’UTS

Dal punto di vista dell’evento, il torneo ha registrato una partecipazione significativa: oltre 21.000 spettatori complessivi nei due giorni, con 13.000 presenze nella giornata finale, dato che rappresenta il record per una tappa del circuito UTS. Un’affluenza che conferma l’appeal crescente del format ideato da Patrick Mouratoglou.

L’UTS Tour, fondato nel 2020 dal coach francese, è progressivamente cresciuto fino a diventare una competizione globale d’élite. Dopo aver toccato città tra Europa, America e Asia, il circuito è pronto a una nuova tappa nella sua crescita: a luglio farà il suo debutto in Sud America, con un evento previsto a Rio de Janeiro.

Segnali positivi in una stagione altalenante

Per Auger-Aliassime, oltre al premio economico (301.000 dollari), arriva soprattutto un segnale incoraggiante in termini di fiducia e continuità. Il canadese, infatti, non ha vissuto un inizio di stagione completamente in linea con le aspettative generate dall’ottimo finale del 2025, ma ha comunque mostrato sprazzi di solidità arrivando in finale in due occasioni. Il titolo conquistato a ATP Montpellier e la finale raggiunta a ATP Rotterdam – persa contro Alex de Minaur – raccontano di un giocatore presente nelle fasi avanzate dei tornei, pur senza quella continuità dominante che ci si poteva attendere. Sarà in grado di tradurre questa fiducia ritrovata anche nel circuito maggiore, in una fase della stagione che potrebbe rappresentare un banco di prova significativo per le sue ambizioni?