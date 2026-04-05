ATP Montecarlo, come cambia il tabellone: ritiri Tiafoe e Mpetshi Perricard, Arnaldi ripescato e sfida Garin

Dopo l’avvio delle qualificazioni nella giornata di ieri, il Masters 1000 di Montecarlo è entrato oggi nel vivo con l’inizio del tabellone principale. Eppure, ancora prima che il torneo prendesse davvero ritmo, il draw ha già subito alcuni cambiamenti.

Nelle ore immediatamente precedenti al via del main draw sono infatti arrivati tre ritiri, quelli di Frances Tiafoe, Giovanni Mpetshi Perricard e Kamil Majchrzak. Come da regolamento, al loro posto sono stati inseriti tre lucky loser, pescati tra i giocatori sconfitti nell’ultimo turno delle qualificazioni.

La situazione ha avuto effetti immediati anche su diversi protagonisti delle quali. Tra questi c’è Matteo Arnaldi, che proprio oggi aveva dato vita a una lunga battaglia di oltre due ore e trenta minuti contro il francese Alexandre Muller. Un match dispendioso, giocato punto su punto, che sembrava aver chiuso le porte del tabellone principale per l’azzurro dopo la sconfitta al secondo turno delle qualificazioni. Ora dovrà affrontare subito un avversario tutt’altro che semplice come il cileno Cristian Garin, anche lui passato per le qualificazioni. Chi vince trova Alexander Zverev.

Novità anche nella zona di Matteo Berrettini, dove il posto lasciato libero viene occupato dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, uno dei veterani del circuito. A 37 anni lo spagnolo continua a essere competitivo e non sembra avere alcuna intenzione di rallentare. Era stato eliminato nelle qualificazioni da Alexander Shevchenko, in un match combattuto e deciso in due set entrambi al tie-break.

Si rimescolano anche altri accoppiamenti: Quinn, sconfitto nel secondo turno delle qualificazioni da Francisco Comesana, trova comunque spazio nel main draw e affronterà il francese Terence Atmane.

Si sono nel frattempo definiti anche gli altri incroci che coinvolgono gli italiani. Flavio Cobolli è atteso da una sfida impegnativa contro l’argentino Francisco Comesana, terraiolo puro e avversario insidioso su questa superficie. Lorenzo Musetti, invece, troverà nel suo percorso il vincente tra il monegasco Valentin Vacherot e l’argentino Juan Manuel Cerundolo, con Vacherot che, per condizione e per il fatto di giocare in casa, parte ampiamente favorito.