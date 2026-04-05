WTA Linz, tabellone: Andreeva guida il seeding, presente Lilli Tagger

Dalla strada verso Linz, il nostro inviato

È tempo che (anche) le ragazze tornino da questa parte dell’oceano. I ragazzi, a parte quelli che hanno hanno tirato tardi approfittando dei campionati assoluti statunitensi con qualche ospite – nome ufficiale Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship, Houston per gli amici – o hanno esordito tra Marrakech e Bucarest o si preparano con i rispettivi team per Monte Carlo. O anche nessuno dei due, tipo Djokovic.

In ogni caso, nella settimana usualmente senza tornei per far spazio alla Billie Jean King Cup, si è accomodato l’Upper Austria Ladies Linz, WTA 500 spostatosi dalla collocazione post Australian Open con opportuno cambio di superficie, dal duro alla terra battuta ma sempre al coperto. Perché a Monaco di Baviera, alla stessa latitudine, giocatori e pubblico sono abituati a prendersi anche la neve sulla testa durante i match ma, nonostante la relativa vicinanza, il virus dell’insania qui non ha ancora attecchito e si gioca dove la stagione (meteorologica) suggerisce vivamente.

Non ha però voluto correre rischi Emma Raducanu, la quale, ancora debilitata dall’infezione virale, ha preferito darci il due di picche. A proposito di carte, gli organizzatori non se ne sono stati però a farsi travolgere dagli eventi e hanno abilmente ma soprattutto selvaggiamente estratto una carta dal cilindro – o dalla manica? A ogni buon conto, wild card per Mirra Andreeva. La diciottenne siberiana diventa così l’unica top 10 del torneo, strappando sul filo di lana il numero 1 del seeding a Ekaterina Alexandrova, che dunque difenderà il titolo dell’anno scorso partendo dall’ultime riga in basso del tabellone. Ah, il tabellone, quello di cui dobbiamo parlare. Ma già lo stiamo facendo, più o meno.

Le altre teste di serie esentate dal primo turno sono la n. 3 Liudmila Samsonova e la 4 Jelena Ostapenko. La lettone, 12^ del ranking, all’esordio potrebbe trovare Alexandra Eala, al primo turno impegnata con l’austriaca Julia Grabher. Samsonova aspetta invece la vincitrice di un interessante derby tra invitate, Paula Badosa e Lilli Tagger, la monomane pupilla di Francesca Schiavone. Nessuna italiana in gara, neanche nelle qualificazioni. Le azzurre di Tathiana Garbin, Jasmine Paolini in testa, saranno impegnate sabato e domenica prossimi contro il Giappone.