Classifica WTA: Paolini sempre al n.8. Balzi per Starodubtseva e Udvardy

Il ranking WTA aggiornato al 6 aprile non vede movimenti di rilievo tra le prime venti del mondo. L’unica variazione riguarda Belinda Bencic e Karolina Muchova, che si scambiano le posizioni numero 11 e numero 12. Jessica Pegula conferma il titolo a Charleston e dunque rimane al quinto posto del ranking. La nostra Jasmine Paolini, che era stata superata da Elina Svitolina la settimana precedente, rimane ottava. In vetta, ovviamente, sempre Aryna Sabalenka, che ha un margine significativo sulle inseguitrici in vista della stagione su terra battuta. Da segnalare, invece, i balzi nel ranking di due protagonisti della settimana appena andata in scena, quella dei primi tornei sul mattone tritato. In particolare, l’ucraina Yulia Starodubtseva grazie alla finale a Charleston guadagna 36 posti e sale al numero 53; l’ungherese Panna Udvardy, finalista a Bogotà, guadagna 21 posti e si assesta al numero 71. Marie Bouzkova, che ha trionfato in Colombia, guadagna due posti e sale al numero 24 del mondo.

LA CLASSIFICA WTA AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 20 11025 2 0 Elena Rybakina 22 8108 3 0 Coco Gauff 20 7278 4 0 Iga Swiatek 20 7263 5 0 Jessica Pegula 22 6243 6 0 Amanda Anisimova 20 5995 7 0 Elina Svitolina 16 3965 8 0 Jasmine Paolini 20 3907 9 0 Victoria Mboko 21 3531 10 0 Mirra Andreeva 20 3121 11 +1 Belinda Bencic 19 3090 12 -1 Karolina Muchova 16 2993 13 0 Ekaterina Alexandrova 25 2886 14 0 Linda Noskova 23 2801 15 0 Naomi Osaka 21 2324 16 0 Iva Jovic 22 2270 17 0 Clara Tauson 24 2040 18 0 Madison Keys 19 2161 19 0 Diana Shnaider 25 2001 20 0 Elise Mertens 21 1906

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Per quanto riguarda le italiane, detto di Paolini che resta ottava, restano due le azzurre nelle prime 100, con Elisabetta Cocciaretto che – dopo gli ottavi di finale a Charleston – guadagna un posto e sale al numero 42. Fuori dalle prime 100, Lucrezia Stefanini guadagna anch’essa una posizione. Nelle retrovie, il balzo più grande lo compie Miriana Tona, vincitrice di un match nelle qualificazioni di Bogotà. Ora è al numero 335.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 8 0 Jasmine Paolini 20 3907 42 +1 Elisabetta Cocciaretto 25 1310 148 +1 Lucrezia Stefanini 27 526 152 -2 Nuria Brancaccio 27 506 163 -2 Lucia Bronzetti 31 456 189 -2 Lisa Pigato 25 383 210 -2 Silvia Ambrosio 24 329 226 +2 Camilla Rosatello 25 310 248 0 Jessica Pieri 27 276 265 +2 Jennifer Ruggeri 23 259 271 0 Dalila Spiteri 25 247 272 -1 Tyra Caterina Grant 17 245 307 0 Samira De Stefano 28 212 335 +16 Miriana Tona 21 201 341 0 Giorgia Pedone 24 188 357 -5 Francesca Pace 15 177 371 0 Tatiana Pieri 21 165 377 +2 Diletta Cherubini 30 164 397 0 Aurora Zantedeschi 22 151 399 0 Martina Colmegna 17 150

NEXT GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Anche per quanto riguarda la classifica delle tenniste nate dopo il 1° gennaio 2006, non ci sono grosse novità. Protagonista è Sara Bejlek, che dopo gli ottavi di Charleston guadagna sei posti e sale al n.34.