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Classifica WTA: Paolini sempre al n.8. Balzi per Starodubtseva e Udvardy

A compiere i maggiori balzi sono le finaliste dei tornei della scorsa settimana: +36 per Starodubtseva, +21 per Udvardy

Di Gianluca Sartori
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Jasmine Paolini – Australian Open 2026 (foto via Twitter @uopen)

Il ranking WTA aggiornato al 6 aprile non vede movimenti di rilievo tra le prime venti del mondo. L’unica variazione riguarda Belinda Bencic e Karolina Muchova, che si scambiano le posizioni numero 11 e numero 12. Jessica Pegula conferma il titolo a Charleston e dunque rimane al quinto posto del ranking. La nostra Jasmine Paolini, che era stata superata da Elina Svitolina la settimana precedente, rimane ottava. In vetta, ovviamente, sempre Aryna Sabalenka, che ha un margine significativo sulle inseguitrici in vista della stagione su terra battuta. Da segnalare, invece, i balzi nel ranking di due protagonisti della settimana appena andata in scena, quella dei primi tornei sul mattone tritato. In particolare, l’ucraina Yulia Starodubtseva grazie alla finale a Charleston guadagna 36 posti e sale al numero 53; l’ungherese Panna Udvardy, finalista a Bogotà, guadagna 21 posti e si assesta al numero 71. Marie Bouzkova, che ha trionfato in Colombia, guadagna due posti e sale al numero 24 del mondo.

Sezioni
LA CLASSIFICA WTA AGGIORNATALA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANENEXT GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

LA CLASSIFICA WTA AGGIORNATA

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Aryna Sabalenka2011025
20Elena Rybakina228108
30Coco Gauff207278
40Iga Swiatek207263
50Jessica Pegula226243
60Amanda Anisimova205995
70Elina Svitolina163965
80Jasmine Paolini203907
90Victoria Mboko213531
100Mirra Andreeva203121
11+1Belinda Bencic193090
12-1Karolina Muchova162993
130Ekaterina Alexandrova252886
140Linda Noskova232801
150Naomi Osaka212324
160Iva Jovic222270
170Clara Tauson242040
180Madison Keys192161
190Diana Shnaider252001
200Elise Mertens211906

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Per quanto riguarda le italiane, detto di Paolini che resta ottava, restano due le azzurre nelle prime 100, con Elisabetta Cocciaretto che – dopo gli ottavi di finale a Charleston – guadagna un posto e sale al numero 42. Fuori dalle prime 100, Lucrezia Stefanini guadagna anch’essa una posizione. Nelle retrovie, il balzo più grande lo compie Miriana Tona, vincitrice di un match nelle qualificazioni di Bogotà. Ora è al numero 335.

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
80Jasmine Paolini203907
42+1Elisabetta Cocciaretto251310
148+1Lucrezia Stefanini27526
152-2Nuria Brancaccio27506
163-2Lucia Bronzetti31456
189-2Lisa Pigato25383
210-2Silvia Ambrosio24329
226+2Camilla Rosatello25310
2480Jessica Pieri27276
265+2Jennifer Ruggeri23259
2710Dalila Spiteri25247
272-1Tyra Caterina Grant17245
3070Samira De Stefano28212
335+16Miriana Tona21201
3410Giorgia Pedone24188
357-5Francesca Pace15177
3710Tatiana Pieri21165
377+2Diletta Cherubini30164
3970Aurora Zantedeschi22151
3990Martina Colmegna17150

NEXT GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Anche per quanto riguarda la classifica delle tenniste nate dopo il 1° gennaio 2006, non ci sono grosse novità. Protagonista è Sara Bejlek, che dopo gli ottavi di Charleston guadagna sei posti e sale al n.34.

PosizioneVariazioneGiocatriceAnnoClassifica WTA
10Victoria Mboko20069
20Mirra Andreeva200710
30Iva Jovic200716
4+1Maya Joint200630
5+6Sara Bejlek200634
60Tereza Valentova200750
7-3Nikola Bartunkova200698
8-9Lilli Tagger2008117
9+1Alina Korneeva2007122
10+3Kaitlin Quevedo2006127

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