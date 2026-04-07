Alcaraz: “Sinner sarà ancora più forte: sulla terra ha fame di titoli”

Carlos Alcaraz, dopo la vittoria al primo turno del Rolex Monte-Carlo Master su Sebastian Baez, guarda avanti, ma con uno sguardo ben consapevole su ciò che lo attende. E il nome è sempre lo stesso: Jannik Sinner. Una rivalità ormai strutturale, che si sposta ora sul rosso, terreno teoricamente più favorevole allo spagnolo ma tutt’altro che scontato.

“Conosco Jannik e abbiamo visto tutti che torna sempre più forte e migliore dopo le sconfitte”, spiega Alcaraz, mettendo subito in chiaro il rispetto per l’azzurro. Poi aggiunge: “Sono sicuro che abbia analizzato i tornei giocati sulla terra l’anno scorso e che quest’anno farà meglio. Devo essere pronto”.

Il punto è proprio questo: la crescita costante di Sinner, anche su una superficie che storicamente non è stata la sua più naturale. “Direi che lui si sente più naturale sul cemento, mentre io mi sento più a mio agio sulla terra”, ammette Carlos, prima di allargare lo sguardo: “Vedremo come andrà, ma lui è affamato di successi sulla terra; sono i tornei che gli mancano nel palmares. Sarà una stagione molto interessante per entrambi”

“Mi ha sorpreso vedere Sinner qui: adattarsi così è da grandi”

C’è poi il tema dell’adattamento, forse il più delicato in questa fase della stagione. Il passaggio dal cemento americano alla terra europea è uno dei più complessi dell’intero calendario.

Alcaraz lo sa bene: “Tra l’ultimo giorno a Miami e il primo qui è passata solo una settimana. C’è il fuso orario, la superficie diversa, le palle diverse, l’ambiente diverso”. Tutti fattori che rendono il passaggio estremamente complicato.

Per questo, la presenza di Sinner lo ha colpito: “Mi ha sorpreso vederlo qui perché ha avuto poco tempo per riposare”. Eppure, la risposta è stata immediata: “Oggi ha giocato il doppio e si è comportato benissimo. Questo dimostra che grande giocatore sia: si adatta molto velocemente”.

Non solo. Anche sul piano tecnico, Alcaraz chiarisce un concetto chiave su domanda del direttore Scanagatta: “Direi che è più facile passare dalla terra al cemento. Sulla terra serve più tempo per leggere il rimbalzo e capire come scivolare”.

E infine, uno sguardo su se stesso: “Sì, ho sorpreso me stesso. Pensavo che mi sarei sentito peggio, invece sono sorpreso dai movimenti e da come ho colpito la palla. Sono davvero felice”.