WTA Linz: Tagger supera Badosa e avvicina la top 100

da Linz, il nostro inviato

Seconda giornata all’Upper Austria Ladies Linz. In attesa dell’esordio delle prime quattro teste di serie, avanzate di un turno, il pubblico ha potuto assistere assistere alla vittoria della propria favorita, Lilli Tagger, la teenager monomane che sta bussando alla porta della top 100. Vediamo com’è andato il programma di un martedì primaverile, con temperature previste in calo ma tanto siamo al coperto, mica come a Monaco di Baviera quando ci nevicava in testa durante i match (però bellissimo).

D. Yastremska b. [7] A. Li 7-5 4-6 6-3

Ha bisogno di oltre due ore Dayana Yastremska per superare 7-5 4-6 6-3 la n. 36 WTA e settima tds Ann Li, che sì la precede di 13 posizioni in classifica, ma l’ucraina ha fatto la finale qui un anno fa. Parte meglio, Dayana, 3-0, poi 4-1, ma si fa riprendere. Sul 5 pari, il set sembra perso per lei, sotto 0-30 e ace “annullato” dal let. Invece rimane lì, mette quattro prime, sale 6-5, aggredisce le seconde statunitensi e si prende il parziale. Li pareggia il conto dei set con il break al nono game, facendo valere il dritto dopo due errori di Yastremska. Nel terzo, allungo decisivo di Dayana che gioca un gran game di risposta e poi chiude in battuta al quarto match point. Per lei secondo turno (ottavi) con Elena-Gabriela Ruse.

[5] S. Cirstea b. [WC] S. Kraus 6-3 6-3

Gioca un buon match, Sinja Kraus, ventitreenne di Vienna, ma c’è poco da fare con una centratissima Sorana Cirstea, quinta del seeding. Scambi da veloce, colpi con pochissima traiettoria e piedi vicini alla riga di fondo per entrambe. Cirstea è superiore alla 119 del ranking e chiude 6-3 6-3 in un’ora e mezzo. Per la classe 1990 di Bucarest, e secondo turno contro l’ungherese Dalma Galfi.

[WC] L. Tagger b, [WC] P. Badosa 6-4 7-6(5)

Un boato dalle tribune gremite accompagna l’ingresso in campo di Lilli Tagger, astro nascente della WTA (che ne ignora l’altezza, il luogo di nascita e perfino la mano dominante), al suo decimo match del Tour, di cui cinque lo scorso ottobre quando ha raggiunto la finale al “250” di Jiujiang. La diciottenne di Linz in rapida ascesa, attualmente n. 117 del ranking, onora l’invito degli organizzatori e mette in mostra il suo tennis efficace e molto piacevole da guardare per avere la meglio di Paula Badosa, ex n. 2 del mondo limitata dagli infortuni – anch’ella beneficiaria di una wild card, invero. 6-4 7-6(5) in due ore e sette minuti per una sfida diversa dalla precedente, con entrambe che non esitavano a prendersi un po’ più di tempo e a far passare la palla non per forza a filo rete.

Il match

Paula prova l’allungo, 3-1, ma non riesce a consolidarlo. Lilli rientra, strappa il servizio spagnolo al nono gioco e chiude la frazione annullando una palla break. Tutto sembra facile per lei nel secondo, 4-0 con un parziale di nove giochi a uno, ma arriva la reazione di Badosa. Tiene finalmente un turno di servizio per iscriversi a referto, un break eroso per avvicinarsi e un altro per l’aggancio quando Tagger serve per il match. Paula si inguaia però mancando il campo con un dritto a campo aperto e poco conta il durissimo scambio subito dopo vinto: Lilli rimane nel game e brekka con un rovescione lungolinea: una gioia per gli occhi e anche per quelli che contano solo i punti.

Nuovo momento della verità e ancora l’allieva di Francesca Schiavone non riesce a mettere la parola fine. Tie-break, dunque, punteggio che segue la battuta per undici punti, match point Tagger in risposta, Badosa entra con il dritto in uscita sparandolo fuori di un paio di metri. Ad attendere la beniamina di casa agli ottavi c’è la terza testa di serie Liudmila Samsonova. Intanto, c’è il best ranking virtuale, n. 106 WTA.

Gli altri match

La n. 46 Alexandra Eala batte 6-4 6-3 l’austriaca Julia Grabher, tennista muscolare dal dritto parecchio carico, ora n. 89 WTA. Per Alex c’è ora Jelena Ostapenko, Quando sono passate le 22 e qui non ti danno più da mangiare da un paio d’ore, successo di Karolina Pliskova su Aliaksandra Sasnovich, 6-4 6-4. Ultimo game alla vecchia maniera per Karolina: ace, ace, servizio&dritto, ace (il sedicesimo). La ceca ex numero 1 del mondo raggiunge agli ottavi la campionessa in carica Ekaterina Alexandrova.

Sul campo 1, vittorie in rimonta set per la qualificata Tamara Korpatsch contro la sesta del seeding Jaqueline Cristian e di Donna Vekic su Katie Volynets, anche loro provenienti dal tabellone cadetto.