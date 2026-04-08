ATP Montecarlo, Cobolli: “Sono frustrato, ma la stagione su terra è ancora lunga”

Non cerca alibi, non si nasconde Flavio Cobolli dopo il doppio 6-3 incassato al secondo turno del Rolex Monte-Carlo Masters per mano di Alexander Blockx. L’analisi è diretta, quasi tagliente: “Quando c’è una sconfitta non ci sono tanti giri di parole, è andata così”. Poi il riconoscimento diretto al belga: “Alex ha fatto una delle migliori partite della sua carriera, come ha detto anche il suo team, quindi il merito va anche a lui”.

Dentro le parole dell’azzurro c’è un’analisi più profonda: “Sono ancora un po’ frustrato dalle tante settimane di allenamento, dai viaggi, è ancora un circuito nuovo per me, anche se sono già due anni che ci sono dentro”. Una crescita che passa anche da qui, da quelle difficoltà che emergono soprattutto nei momenti meno brillanti: “Alcune lacune vengono fuori, soprattutto dal punto di vista caratteriale”.

“Non pregiudica la stagione: l’obiettivo è arrivare pronto ai grandi tornei”

Cobolli allarga lo sguardo e sposta subito il focus sul medio periodo, senza lasciarsi schiacciare dal risultato: “È vero che volevo fare bene qui, ma non pregiudica la stagione sulla terra”.

Il programma è chiaro: “Ci sono tanti tornei e il reale obiettivo è arrivare a Roma, Madrid e Parigi con un buon livello”. Questa sconfitta, allora, diventa forse meno amara se analizzata da un’altra prospettiva: “Questa era una partenza per una lunga stagione sulla terra, non dico che ce l’aspettavamo di non avere buone sensazioni, ma lo avevamo messo in conto”.

E poi l’aspetto più personale, quasi una dichiarazione di consapevolezza: “Sta a me accettare il livello che a volte non rispecchia quello che ho realmente”.

“Ho cambiato tutto: più lavoro, meno partite. Ora devo capire cosa è meglio”

Il punto chiave è nella preparazione. Cobolli ha provato a cambiare, a invertire il suo approccio: “Non avevo mai fatto una settimana di allenamento prima di un grande torneo, ho sempre giocato tanto prima”.

Una scelta voluta: “Sono uno che ha bisogno di giocare per trovare ritmo, stavolta ho provato a preparare il torneo in modo completamente nuovo”. E qualcosa, inevitabilmente, ha inciso: “Questo può aver influito, soprattutto sui carichi atletici. Mi sentivo bene, ma ho anche qualche dolore e non ho recuperato benissimo dalla partita precedente. Abbiamo lavorato più del solito, sia in campo che in palestra. Non è una colpa allenarsi di più, magari sarò pronto più avanti rispetto a questo torneo”.

Infine, lo sguardo va al futuro prossimo, tra riposo a casa e ripartenze: “Ora mi prendo qualche giorno, poi andrò a Monaco. È un torneo che mi piace, spero di trovare il giusto feeling con la terra rossa”.