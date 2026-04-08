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ATP Montecarlo: il programma di un giovedì stellare con Berrettini, Sinner, Alcaraz e Zverev

Giornata di ottavi di finale nel Principato con un programma ricchissimo che potrebbe anche includere Musetti e Cobolli

Di Pietro Sanò
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Tennis, ATP Monte Carlo Rolex Masters 2026, Jannik Sinner (ITA), Tuesday, April 7, 2026. Photo Felice Calabro'

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Il Rolex Monte-Carlo Masters entra nel vivo, offrendo agli spettatori un giovedì a dir poco spettacolare. Dalle ore 11:00, sul Court Des Princes, occhi puntati sulla sfida del giorno: Matteo Berrettiniautore di una vittoria strabiliante ai danni di Medvedev – affronterà per la seconda in carriera la star brasiliana Joao Fonseca, giunto per la prima volta agli ottavi di finale del Principato.

Sul prestigiosissimo Court Rainier III saranno invece Zverev e Bergs ad inaugurare il programma, con partenza prevista alle ore 11:00 del mattino. Seguirà l’idolo tricolore, Jannik Sinner, alle prese con Tomas Machac nel secondo singolare del campo centrale di Montecarlo. Al termine del suddetto incontro, spazio per il difensore del titolo: Carlitos Alcaraz, a caccia dei quarti di finale contro l’argentino Etcheverry.

In attesa dei risultati di mercoledì 8 aprile, l’Order of Play di Giovedì 9 garantisce la presenza di Alex de Minaur sul Court Des Princes, come ultimo match in programma. Bisogna soltanto capire se sarà Flavio Cobolli oppure il qualificato Alexander Blockx a sfidare l’australiano. Di seguito il programma completo.

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