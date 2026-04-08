ATP Montecarlo: Berrettini agli ottavi senza perdere game! Travolto un Medvedev da incubo

[WC] M. Berrettini b. [7] D. Medvedev 6-0 6-0

Il cerchio si chiude. Al Rolex Montecarlo Masters 2025 Matteo Berrettini batte Sascha Zverev e raggiunge gli ottavi di finale. Un anno dopo, nel Principato, il tennista romano torna a battere un top 10 e salva in questo modo il suo posto in top 100. Con un imbarazzante 6-0 6-0 in cinquanta minuti la wild card azzurra si è fatta beffe di un Daniil Medvedev che non ha mai saputo che pesci pigliare dal primo all’ultimo punto. Si tratta della prima vittoria di The Hammer su Meddy, che l’aveva battuto in tutti e tre i precedenti, giocati però su cemento outdoor.

Una completa stesa subita dal russo, semifinalista a Montecarlo nel 2019. Daniil torna a perdere contro un avversario fuori dalla top 50 dopo 12 vittorie consecutive e lo fa dopo aver racimolato 17 punti totali in 12 game. Mai era accaduto a Berrettini di vincere con un doppio bagel nel circuito professionistico, come mai era capitato a Medvedev di perdere con un duplice 6-0. Si tratta del quinto doppio 6-0 su un top 10 nell’Era Open, maturato grazie a una prestazione clamorosa di Matteo, che ora sfiderà agli ottavi – raggiunti senza aver perso neppure un game! – Arthur Rinderknech o Joao Fonseca.

Primo set: Medvedev disorientato. Berrettini gli nasconde la palla e gli rifila un bagel

Sul Court Rainier III è Berrettini a partire in battuta. Medvedev è subito roccioso da fondocampo: cerca profondità sulla diagonale sinistra – la sua prediletta, la meno preferita da Matteo -, trova una buona smorzata e si procura un paio di palle break. Qui sbaglia due dritti in lunghezza e ai vantaggi il 29enne romano si assicura così l’1-0. Un tentativo di palla corta terminato in corridoio, un doppio fallo e un rovescio in rete del russo regalano poi due chance in risposta a The Hammer, che alla prima opportunità strappa il servizio all’avversario, ancora falloso dal lato sinistro.

Manovrando a suo piacimento, Berrettini sembra essere il padrone del campo in questi primi minuti, e presto sale sul 3-0. Continua a puntare sull’aggressività il 30enne russo. Il pressing di Matteo con i colpi a rimbalzo è però migliore del suo: rovesci in slice, in lungolinea e dritti a sventaglio regalano all’azzurro altre due palle break. La prima non va, ma nella seconda Meddy commette un altro doppio fallo che gli risulta fatale. Il campione dei tornei di Brisbane e Dubai non riesce a trovare la posizione giusta dalla quale rispondere e pochi istanti dopo si trova sotto 5-0.

Se da una parte Berrettini pare essere in giornata di grazia, dall’altra Medvedev fatica trovare il campo con i fondamentali. Commette altri gratuiti e offre tre set point consecutivi a Matteo. Cancella il primo, ma nel secondo sbaglia l’ennesimo rovescio. Dopo venticinque minuti, Berrettini gli rifila quindi un 6-0. Si tratta del primo bagel subito su terra rossa dal russo da sette anni a questa parte e del primo sfornato dall’italiano da giugno 2024.

Secondo set: lo spartito non cambia. Berrettini sforna il secondo bagel

Parte alla grande Berrettini anche nella seconda frazione. Tiene la battuta a 0 sferrando una prima dietro l’altra, mentre Medvedev è sempre più in confusione. Gli errori non diminuiscono, i doppi falli sono sempre presenti, mentre dal lato dell’azzurro il dritto funziona che è un piacere. È questo colpo a regalargli l’ennesimo break. A questo punto, Daniil sfascia una racchetta in maniera teatrale, sbattendola più volte sul terreno e trovando gli ironici “olé” da parte del pubblico. Ovviamente riceve un warning per condotta antisportiva. In un attimo è 3-0 per Matteo. Medvedev è disperato.

La situazione diventa sempre più grigia per il russo, che a 15 cede ancora una volta la battuta. La partita si dirige quindi verso una catastrofe per Daniil, che finisce la partita a secco di game. Con un doppio 6-0, in cinquanta minuti, Matteo è agli ottavi di finale.