ATP Montecarlo: Sinner si ritira dal doppio con Bergs. Focus solo sul singolare

Jannik Sinner si ritira dal torneo di doppio a Montecarlo. Lo conferma Koen Bergs, padre di Zizou, su X: “Ora è ufficiale, Jannik si ritira dal doppio. Non ci sarà il loro secondo turno. Comprensibile, visto che può diventare numero uno del mondo in questo torneo. Nonostante questo, per Zizou è stata una grande esperienza che non sarà mai dimenticata”.

It is official now. No doubles R2 for Zizou and Jannik. Jannik withdraws from the doubles draw. Understandable since he can become N1 in this tournament. Nevertheless, great experience for Zizou which will never be forgotten.

📷 @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/zsswKCLZBc — Koen Bergs (@KoenBergs) April 8, 2026

Quella composta da Jannik Sinner e Zizou Bergs è una coppia che ha fatto divertire al Rolex Montecarlo Masters 2026. Non tanto per quanto mostrato in campo, anche perché il successo contro Casper Ruud e Tomas Machac è arrivato a suon di martellate più che da volée e chiusure a rete tipiche del doppio. Piuttosto è stato divertente vederli festeggiare con la loro personale esultanza, in realtà mutuata dalla coppia Romelu Lukaku–Kevin De Bruyne con la maglia del Belgio, dopo la vittoria all’esordio sulla terra rossa monegasca. E possiamo dire di esserci anche affezionati a questo sodalizio, dopo quanto ci ha raccontato Koen Bergs, il papà del classe 1999, nell’intervista esclusiva che abbiamo pubblicato qualche giorno fa.

Ebbene, la coppia in questione non farà strada nel tabellone di doppio a Montecarlo. Jannik Sinner, infatti, ha deciso di concentrarsi totalmente sul singolare, dove all’esordio ha battuto in 6-3 6-0 Ugo Humbert, comunicando a Zizou Bergs la volontà di ritirarsi dal doppio. Il dubbio è giunto quando nell’order of play di mercoledì 7 aprile non è risultato in programma il loro incontro con Guido Andreozzi e Manuel Guinard. Ma il n. 2 del mondo ha scelto di porre il focus sul prosieguo del cammino in singolo.