Bergs e il doppio con Sinner: “Gioco con lui domani”. Venti minuti dopo, la smentita del padre

C’è una linea sottile tra la normalità delle decisioni e quel piccolo cortocircuito che, senza fare polemica, merita almeno una domanda. Jannik Sinner si ritira dal doppio insieme a Zizou Bergs. Fin qui, nulla di sorprendente: calendario fitto, priorità al singolare, obiettivo chiaro, andare fino in fondo al torneo e tornare numero 1 del mondo. Una scelta che, a mente fredda, appare persino scontata.

Eppure, il tempismo racconta altro. Perché appena venti minuti prima, lo stesso Bergs, intercettato ai nostri microfoni, aveva confermato tutt’altro scenario che lasciava intendere una continuità nel progetto di doppio:

“Sì, giocherò il doppio con Jannik, abbiamo parlato tanto di cose divertenti e alle volte parliamo di tennis, un po’ di tutto e di come allenarsi, come approcciarsi alla partita e ai punti. Non andrò molto nei dettagli ma comunque tante cose interessanti, ci troviamo bene insieme. Non sapevo cosa aspettarmi, mi sono solo chiesto: ‘ok vediamo’. Abbiamo riso molto e giocato molto bene insieme, con tanti bei punti da entrambe le parti. Spero che ci possa essere un futuro per continuare a giocare insieme.”



Nel tennis di oggi, dove ogni dettaglio viene pianificato, è difficile pensare a un cambio di rotta totalmente estemporaneo. Più facile immaginare che la decisione fosse già in fase di valutazione, magari non ancora condivisa con tutti. Anche perché, guardando il quadro generale, la scelta di Sinner resta coerente: preservare energie, evitare rischi e concentrare tutto sul singolare, soprattutto in un torneo che può cambiare gerarchie e classifica.

Resta però quella finestra di venti minuti, breve ma significativa, che racconta come nel circuito le informazioni possano viaggiare su binari diversi, non sempre sincronizzati. Nessun caso ma una piccola crepa narrativa, quella sì.