WTA Roma 2026, Entry List: Paolini difende il titolo, c’è anche Cocciaretto. Sabalenka vuole il 1° alloro

Con un giorno di ritardo rispetto al singolare maschile, martedì viene pubblicata l’Entry List del torneo femminile degli Internazionali BNL d’Italia in scena dal 28 aprile al 17 maggio prossimi. L’ultima tennista in graduatoria ad essere ammessa automaticamente al tabellone principale e Yulia Putintseva, in settantaquattresima posizione, e il gruppo è arricchito da Karolina Pliskova, che beneficia della classifica protetta.

Due sono le atlete italiane che entrano subito nel main draw: la prima è ovviamente Jasmine Paolini, ottava tennista del circuito e campionessa uscente. Oltre a lei sarà presente anche Elisabetta Cocciaretto, numero 42 e mai capace di passare più di due turni al Foro Italico.

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Per quanto riguarda le big in gara, Aryna Sabalenka non ha mai vinto nell’Urbe, ma può vantare una semifinale nel 2022 e la finale del 2024, match persi piuttosto nettamente con Iga Swiatek; l’uscita dello scorso anno ai quarti (con Zheng) le dovrebbe consentire di non pensare troppo ai punti in scadenza. La campionessa bielorussa ha vinto soltanto tre tornei sul rosso, sempre a Madrid (2021, 2023 e 2025).

Elena Rybakina ha partecipato quattro volte alla manifestazione e in tre occasioni non ha lasciato un segno particolare, ma nel 2023 ha addirittura vinto il più importante dei suoi quattro allori sul rosso. Nel 2025 è uscita al secondo turno per mano di Bianca Andreescu. Coco Gauff è la finalista della scorsa edizione e le sue credenziali sulla superficie sono di prima qualità, essendo ad oggi la campionessa in carica del Roland Garros.

Infine, Iga Swiatek, campionessa in difficoltà: tre titoli per lei, 2021, 2022 e 2024, un anno fa Danielle Collins la sorprese in due set e la estromise nei sedicesimi di finale. Completeranno il tabellone le dodici vincitrici dei qualifiers, 8 wild card che premieranno giocatrici italiane e magari Venus Williams, assente nelle ultime cinque edizioni ed esordiente a Roma addirittura nel 1998. Ci sarà spazio, infine, anche per uno special exempt.