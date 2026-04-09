ATP Montecarlo, il programma di venerdì 10 aprile: Zverev-Fonseca alle 11:00, a seguire Sinner

È già tempo di quarti di finale per il Rolex Monte-Carlo Masters. Il Principato si prepara a un venerdì importante, che si aprirà alle ore 11:00 con la sfida da non perdere tra Joao Fonseca e Sascha Zverev, la prima in assoluto tra i due. Il Court Rainier III inaugurerà il programma del weekend monegasco con l’atteso incontro tra la star brasiliana e il tedesco, ma subito dopo, toccherà a Jannik Sinner varcare l’ingresso del campo centrale, dove sfiderà Felix Auger-Aliassime.

L’azzurro, che agli ottavi si è concesso il lusso di perdere un set contro Machac – dopo 37 di fila -, è caccia del primo titolo nella prestigiosissima Montecarlo, e in marcatura stretta del primatista Carlitos Alcaraz, presente nel programma di venerdì come terzo incontro di giornata. Affronterà Sasha Bublik.

L’ultimo match del Court Rainier III prevede il seguente incrocio: Uno tra de Minaur e Blockx, sfiderà il vincente di Vacherot/Hurkacz.

Di seguito il programma completo di venerdì 10 aprile: