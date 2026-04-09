ATP Montecarlo: Ruud si ritira, nei quarti Auger-Aliassime sfida Sinner. Avanza anche Zverev

Il Masters 1000 di Montecarlo va allineando il tabellone ai quarti di finale. La giornata è aperta dalla sconfitta di Matteo Berrettini per mano di Joao Fonseca. Poco dopo Alexander Zverev elimina Zizou Bergs, raggiungendo il brasiliano tra i migliori otto del torneo.

Pur soffrendo, avanza anche Jannik Sinner, che conosce già il nome del suo prossimo avversario. Si tratta di Felix Auger-Aliassime, che beneficia del ritiro di Casper Ruud nel secondo set.

[3] A. Zverev b. Z. Bergs 6-2 7-5 (di Andrea Binotto)

Sealed with an ace 💪 @AlexZverev reaches his first Monte-Carlo QF since 2022 after defeating Bergs!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/Pz0YPGScME — Tennis TV (@TennisTV) April 9, 2026

Dopo la rimonta al cardiopalma su Cristian Garin, Alexander Zverev è tornato a fare sul serio. Agli ottavi di finale di Montecarlo il terzo favorito del tabellone ha regolato Zizou Bergs, con il punteggio di 6-2 7-5, nel loro primo testa a testa. Un’ora e cinquantuno minuti di partita, il cui punteggio rispecchia solo parzialmente quanto accaduto in campo. Difatti, ben 13 dei 20 game giocati si sono risolti o a 30 o ai vantaggi. Se nel primo set non c’è stata storia, nel secondo parziale il tennista belga ha recuperato da uno svantaggio di 5-3, salvo poi cedere nuovamente la battuta nell’undicesimo gioco.

Bergs manca quindi ancora l’appuntamento con la prima vittoria su un top 3 (0-3 il suo bilancio). Quantomeno, dopo un torneo che lo ha visto battere in due set Andrey Rublev potrà consolarsi con il rientro in top 40 – molto probabile, ma non ancora sicuro al cento per cento. Avendo commesso 18 gratuiti meno del suo avversario (41 a 23), il tedesco conferma la sua caratura sul rosso contro avversari fuori dalla top 40 a partire da inizio 2024 (26-2 il suo record). Ma soprattutto, si qualifica per il turno dei migliori otto per la settima volta negli ultimi otto tornei Masters. Nel suo 38esimo quarto di finale 1000, il 14esimo sul rosso e il terzo a Montecarlo sfiderà ora Joao Fonseca.

[6] F. Auger-Aliassime b. [9] C. Ruud 7-5 2-2 RIT.

Not the way you want it to end 😢 @CasperRuud98 retires at 5-7 2-2, due to injury, sending Auger-Aliassime into the quarter-finals#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/uQDNXcMIoH — Tennis TV (@TennisTV) April 9, 2026

Felix Auger-Aliassime sarà l’avversario di Jannik Sinner ai quarti di finale del Rolex Montecarlo Masters. Il canadese sfrutta il ritiro di Casper Ruud sulla situazione di punteggio di 7-5 2-2 a causa di un problema al polpaccio che non gli consente di ultimare il match.

L’incontro si apre con un avvio prepotente del norvegese, che si arrampica rapidamente sul 3-0. La reazione di Auger-Aliassime non tarda ad arrivare: la sesta forza del seeding risponde con tre giochi di fila e riacciuffa l’avversario sul 3-3. La fase decisiva del set coincide con un nuovo sprint da parte di Felix, che piazza il break sul 5-5 al termine di un gioco da 14 punti e si porta a servire per il parziale. Auger-Aliassime si prende il vantaggio per 7-5.

Nel secondo set Ruud alza bandiera bianca dopo 4 game. Un problema al polpaccio ne limita la mobilità e, vista la cambiale di peso della vittoria di Madrid da riscattare a breve, il norvegese lascia il campo, spianando la strada per i quarti del Masters di Montecarlo a Auger-Aliassime, che si porta sul 5-3 nei testa a testa con Casper. Felix è il primo giocatore canadese ad approdare tra i migliori otto di tutti i Masters 1000.