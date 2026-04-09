Da Parigi 2025 a Montecarlo 2026: si ferma a 37 set vinti di fila il record di Sinner nei Masters 1000

Il match giocato da Jannik Sinner contro Tomas Machac a Montecarlo, seppur concluso con una vittoria, ferma a 37 la striscia di set vinti consecutivamente dall’azzurro nei Masters 1000. “Colpa” del secondo set perso al tie-break contro il ceco, complice anche un calo fisico. Ciò che resta è il risultato finale, ovvio, ma a fini statistici viene fissato in questo modo un record di ogni epoca tennistica: Sinner, infatti, ha abbondantemente superato il primato precedente di set vinti consecutivamente nei Masters 1000, che era detenuto da Novak Djokovic (24).

Record Sinner, 37 set vinti di fila nei Masters 1000: gli avversari battuti

In particolare, il percorso immacolato di Sinner è iniziato a Parigi 2025, torneo vinto senza perdere set. In Francia, Jannik ha battuto in due set Bergs (6-4 6-2), Cerundolo (7-5 6-1), Shelton (6-3 6-3), Zverev (6-0 6-1) e Auger-Aliassime (6-4 7-6). Nel 2026, Sinner ha vinto Indian Wells, vincendo in due set tutte e sei le partite giocate: le vittime sono state Svrcina (6-1 6-1), Shapovalov (6-3 6-2), Fonseca (7-6 7-6), Tien (6-1 6-2), Zverev (6-2 6-4), Medvedev (7-6 7-6). L’azzurro ha completato il Sunshine Double vincendo anche a Miami: partite perfette contro Dzumhur (6-3 6-3), Moutet (6-1 6-4), Michelsen (7-5 7-6), Tiafoe (6-2 6-2), Zverev (6-3 7-6), Lehecka (6-4 6-4). A Montecarlo, Sinner ha sconfitto Humbert 6-3 6-0 e poi ha vinto il primo set contro Machac (6-1). Ben 37 set vinti in 19 partite, dunque, con Zverev che si aggiudica la palma del giocatore più battuto (3), davanti a Tiafoe (2). Dal 29 ottobre 2025 al 9 aprile 2026: oltre cinque mesi di continuità mai vista a questi livelli da parte di un giocatore di tennis, con in mezzo pure la vittoria alle ATP Finals 2025 sempre senza perdere set, anche se nel periodo sono da registrare anche le sconfitte con Novak Djokovic all’Australian Open (Grande Slam) e con Jakub Mensik a Doha (ATP 500).