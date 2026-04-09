Rune rientra ad Amburgo: è pronto a tornare sette mesi dopo il grave infortunio

Holger Rune è pronto a rimettersi in gioco. Il danese, fermo dallo scorso 18 ottobre per la rottura del tendine d’Achille subita durante il torneo di Stoccolma nel match contro Ugo Humbert, dovrebbe tornare in campo all’ATP 500 di Amburgo, in programma dal 17 al 23 maggio. Un rientro atteso e per certi versi sorprendente nei tempi, visto che arriverebbe a circa sette mesi dal grave infortunio.

Nelle scorse settimane Rune aveva indicato come possibile obiettivo la stagione sull’erba, ma la tabella di marcia sembra essersi accorciata. Amburgo, ultimo grande appuntamento sulla terra prima del Roland Garros, dovrebbe così diventare il torneo della sua ripartenza, in un momento importante del calendario e su una superficie che potrebbe aiutarlo a ritrovare progressivamente ritmo e fiducia.

Lo stop prolungato ha inevitabilmente inciso anche sulla classifica del 22enne di Gentofte, scivolato fuori dai primi 25 del ranking mondiale. Per questo il torneo tedesco non rappresenterà soltanto il ritorno all’attività agonistica, ma anche il primo passo di una rincorsa che Rune spera di rilanciare subito, magari arrivando a Parigi con qualche partita nelle gambe e sensazioni ritrovate.