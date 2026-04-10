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ATP Montecarlo, il programma delle semifinali: Sinner vs Zverev non prima delle 13:30 (anche in chiaro su TV8 in leggera differita)

Le semifinali del primo Masters 1000 sul rosso della stagione, vedono protagonisti i primi 3 giocatori del mondo e l'eroe di casa nel Principato

Di Redazione
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Tennis, ATP Monte Carlo Rolex Masters 2026, Jannik Sinner (ITA), Tuesday, April 7, 2026. Photo Felice Calabro'

Definito l’ordine di gioco delle semifinali del Rolex Monte-Carlo Masters: sul Court Rainier III la prima semifinale sarà Zverev-Sinner, in programma non prima delle 13:30. La seconda, non prima delle 15:30, vedrà invece opposti Carlos Alcaraz e il monegasco Valentin Vacherot.

Diretta TV SKY Sport Tennis. La semifinale Zverev-Sinner anche in leggera differita in chiaro su TV8 dalle ore 14:30

Programma semifinali, sabato 11 aprile

Court Rainier III, dalle ore 11:00

Doppio

[8] G. Andreozzi / M. Guinard vs [5] M. Arevalo / M. Pavic

Singolare

Non prima delle 13:30

[3] A. Zverev vs [2] J. Sinner

Singolare

Non prima delle 15:30

[1] C. Alcaraz vs V. Vacherot

Doppio

A seguire

H. Nys / E. Roger-Vasselin vs [6] K. Krawietz / T. Puetz

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