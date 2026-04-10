ATP Montecarlo, il programma delle semifinali: Sinner vs Zverev non prima delle 13:30 (anche in chiaro su TV8 in leggera differita)

Definito l’ordine di gioco delle semifinali del Rolex Monte-Carlo Masters: sul Court Rainier III la prima semifinale sarà Zverev-Sinner, in programma non prima delle 13:30. La seconda, non prima delle 15:30, vedrà invece opposti Carlos Alcaraz e il monegasco Valentin Vacherot.
Diretta TV SKY Sport Tennis. La semifinale Zverev-Sinner anche in leggera differita in chiaro su TV8 dalle ore 14:30
Programma semifinali, sabato 11 aprile
Court Rainier III, dalle ore 11:00
Doppio
[8] G. Andreozzi / M. Guinard vs [5] M. Arevalo / M. Pavic
Singolare
Non prima delle 13:30
[3] A. Zverev vs [2] J. Sinner
Singolare
Non prima delle 15:30
[1] C. Alcaraz vs V. Vacherot
Doppio
A seguire
H. Nys / E. Roger-Vasselin vs [6] K. Krawietz / T. Puetz