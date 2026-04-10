BJK, Italia-Giappone 2-0: Paolini sul velluto, Finals ad un passo

Billie Jean King Cup, Qualifiers

Italia-Giappone 2-0

J. Paolini b. H. Sakatsume 6-3 6-1

La prima giornata della sfida di Billie Jean King Cup tra Italia e Giappone al TC Colle degli dei di Velletri vede come da pronostico l’Itaia avanti 2-0 al termine dei primi due singolari. Brava Elisabetta Cocciaretto a superare le iniziali difficoltà contro la numero 1 giapponese Uchijima, troppo superiore Jasmine Paolini per la coraggiosa Himeno Sakatsume, liquidata con un veloce 6-3 6-1.

Domani si ripartirà con il doppio dove le nostre Errani e Paolini dovrebbero affrontare (a meno di cambi di formazione) le veterane asiatiche Hibino e Aoyama. Se il pronostico sarà rispettato con la vittoria della coppia italiana dovremmo così guadagnarci l’accesso per le Finals di Shenzen di fine anno per difendere i nostri due titoli consecutivi.

Dopo un inizio problematico Jasmine Paolini è venuta fuori senza problemi nella sfida con la sua avversaria, nr. 133 Wta. C’è stata partita fino al 3 pari del primo set, poi la nostra numero 1 ha messo le marce superiori e ha portato il secondo punto senza problemi.

LA CRONACA – Un precedente tra le due, giocato nel 2022 sul veloce di Granby (in Canada) e vinto dalla tennista italiana. La Sakatsume nel 2026 si è guadagnata il tabellone principale degli AO partendo dalle qualificazioni e il secondo turno a Indian Wells (sempre partendo dalle qualificazioni). Inoltre nel WTA 125 di Canberra a inizio anno è arrivata in semifinale. Certo, sulla terra dovrebbe faticare un po’ di più.

Parte al servizio Jasmine che appare un po’ contratta ed arriva subito il break asiatico. La Sakatsume gioca come colei che non ha niente da perdere, pizzica un paio di righe e non molla una palla. Paolini fatica, ma trova subito il controbreak e nonostante i tanti gratuiti di diritto e la mancanza di continuità negli scambi la nostra numero 1 fa gara di testa. Jasmine trova il break nell’ottavo gioco e va a servire per il set. L’azzurra non trasforma un set point, concede una palla break che annulla brillantemente e poi tiene la battuta e porta a casa il primo set dopo 42 minuti con il punteggio di 6-3.

Jasmine si scioglie, trova più continuità e alza il ritmo. La sua avversaria fa quel che può ma non può reggere quelle velocità di palla. Subito break Italia in apertura e poi 4-1 “pesante” con altro break nel quinto game. Paolini ora picchia di diritto mentre fiocca qualche gratuito di troppo di rovescio. Ma la partita è segnata, finisce 6-3 6-1 senza particolari patemi. Siamo a un passo dalle Finals di fine anno.

Raggiante anche la Paolini a fine match: “E’ stato bello ritornare a giocare in casa. Come primo match sulla terra non è stato facile, cambiare superficie non è semplice. Ringrazio tantissimo questo splendido pubblico. Siamo sempre felici di rispondere alla chiamata per la nazionale, siamo un bellissimo gruppo, siamo cresciute tutte insieme, anche lo staff, e ci divertiamo tantissimo. Bisticciamo anche (ride, n.d.r.), soprattutto quando giochiamo tra di noi. Domani dobbiamo essere cariche e partire bene, queste sfide nascondono sempre tante incognite. Dobbiamo essere cariche noi ma naturalmente anche voi”