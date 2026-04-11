Billie Jean King Cup, Italia-Giappone 3-0: Errani e Paolini portano l’Italia a Shenzen

Billie Jean King Cup, Qualifiers

Italia-Giappone 3-0

S. Errani/J. Paolini b. S. Aoyama/E. Hozumi 6-2 7-5

Sara Errani e Jasmine Paolini chiudono subito la sfida con il Giappone in corso di svolgimento sulla terra rossa di Velletri e portano l’Italia alle Finals di Shenzen che si svolgeranno dal 22 al 27 settembre.

La nostra coppia ha superato Shuko Aoyama ed Eri Hozumi (schierata al posto di Nao Hibino, indicata in sede di sorteggio dalla capitana giapponese Sugiyama) con il punteggio di 6-2 7-5. Una sfida dai due volti. Impeccabili le nostre tenniste nel primo set, tanti alti e bassi nel secondo da entrambe le parti. Alla fine l’hanno spuntata le azzurre, più continue nel finale e soprattutto approfittando del rendimento al servizio pessimo della Aoyama, che non ha mai tenuto la battuta in tutto l’incontro e nel secondo set non ha nemmeno raccolto un punto nei suoi turni.

LA CRONACA– La capitana giapponese Sugiyama cambia la coppia indicata in sede di sorteggio. Al posto dell’esperta Nao Hibino viene schierata Eri Hozumi, buona doppista. Oltretutto Hozumi e Aoyama hanno un buon rendimento nella manifestazione. La prima ha vinto 16 doppi su 19, la seconda ha un ruolino ancora migliore, 16 vittorie su 18. Insomma una coppia da prendere con le molle. Oltretutto Hozumi è 33 nella speciale classifica di categoria Wta, mentre la Aoyama è al numero 50. Confermate invece dalla Garbin Errani e Paolini, ad oggi numero 3 del ranking di doppio.

L’Italia vince il sorteggio e decide di servire con la Paolini. In risposta la Aoyama si schiera a destra e la Hozumi a sinistra. Tutte e 4 le giocatrici in campo sono destrorse. La Aoyama gioca bimane sia il diritto che il rovescio. Primi tre giochi senza problemi per chi serve, Errani e Paolini vincono un bello scambio nel terzo gioco difendendo un paio di voleé avversarie in maniera esemplare. Nemmeno una nuvola in cielo a Velletri oggi, ancora gran caldo ma solita brezza fresca che ogni tanto allieta gli spettatori. Va al servizio la Aoyama, le nostre ragazze alla risposta giocano tutte e due dietro. Prime palle break azzurre sul 15-40, una buona prima e un nastro fortunato su una volée della Hozumi aiutano le nostre avversarie. Ma Aoyama rovina tutto con un doppio fallo e un gratuito di diritto, Italia avanti 3-1. Paolini ai vantaggi conferma il break alimentando i tamburi del tifo di casa che si fanno sentire sugli spalti dove oggi c’è il pienone, complice la giornata non lavorativa per i più. Aoyama abbastanza pronta sotto rete, Hozumi disastrosa da fondo campo. La coppia di casa prosegue spedita, sul 5-2 va al servizio ancora la Aoyama. Le nipponiche annullano i primi due set point, Errani e Paolini capitalizzano il terzo alla fine di uno scambio estenuante. 6-2 Italia dopo 36 minuti.

Nel secondo set i primi due giochi seguono l’andamento del primo parziale. Paolini e Hozumi tengono la battuta senza problemi. Poi d’improvviso si modificano gli equilibri in campo. Hozumi infila un paio di lob perfetti e sale di livello, Jasmine sotto rete sbaglia un paio di colpi agevoli e perde fiducia. Risultato di tutto ciò la bellezza di 6 break consecutivi, con Errani e Aoyama che perdono entrambe due volte la battuta. Paolini quando serve Errani inizia a fondo campo, lasciando alla sua compagna le sortite sotto rete. Dopo aver recuperato per 3 volte i break alla coppia asiatica Paolini ferma l’emorragia al servizio e tiene con autorità la battuta, con un paio di bei diritti da fondo campo. Sul 5-5 Errani va sotto 0-30 ma le nostre con determinazione mettono a segno 4 punti consecutivi e si affidano alla “cassaforte” Aoyama che serve per rimanere nel match. La tennista giapponese completa (in negativo) il filotto sui suoi turni di battuta, perdendo anche stavolta il servizio a zero. L’Italia chiude così la sfida con il Giappone e si qualifica per le Finals di Shenzen dove proverà a difendere i due titoli conquistati consecutivamente nelle ultime edizioni