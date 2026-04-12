BJK Cup Qualifiers: Australia e USA K.O., spettacolo ed emozioni tra Svizzera e Cechia

Oltre all’Italia, che ha battuto il Giappone, e alla Cina, paese organizzatore delle Finals, abbiamo anche le altre 6 nazionali qualificate alla fase finale 2026 della Billie Jean King Cup, che si svolgerà a Shenzhen dal 22 al 27 settembre e dove le nostre ragazze cercheranno di cogliere il terzo successo consecutivo.

Vediamo come sono andate le altre sfide eliminatorie del World Group del weekend.

AUSTRALIA-GRAN BRETAGNA 1-3

J. Burrage/H. Dart-S. Hunter/E. Perez 6-3 6-4

E. Jones-K. Swan 7-5 6-3

La sorpresa a Melbourne si materializza già dopo il doppio. Le britanniche chiudono la sfida subito con Burrage e Dart che liquidano in due comodi set Hunter e Perez. Gran Bretagna qualificata alle Finals

BELGIO-USA 3-1

C. McNally/N. Melichar-M. Kempen/E. Mertens 6-4 6-2

G. Minnen-I. Jovic 7-5 6-3

Le americane provano a riaprire la sfida di Ostenda vincendo il doppio, ma Jovic tradisce ancora la capitana Davenport battuta anche dalla belga Minnen nella giornata finale. Minnen che il capitano Fissett aveva schierato al posto di Mertens che aveva disputato il singolare nella prima giornata e il doppio in apertura di seconda. Mossa assolutamente azzeccata, il Belgio va a Shenzen

SVIZZERA-R.CECA 2-3

B. Bencic/V. Golubic-T. Valentova/M. Vondrousova 6-7(4) 7-6(0) 6-1

L. Noskova-B. Bencic 6-3 3-6 7-6(9)

M. Bouzkova-V. Golubic 7-6(4) 6-3

Era la sfida qualitativamente migliore del weekend essendo presenti tutte le migliori giocatrici delle due squadre e le previsioni non sono state disattese con l’ultima giornata non adatta ai deboli di cuore dopo l’1-1 della prima.

Si è iniziato come da regolamento con il doppio dove il capitano svizzero Heinz Gunthardt ha deciso di schierare le due singolariste, opposte alle ceche Valentova e Vondrousova (che hanno giocato solo il doppio e questa scelta alla fine risulterà determinante). Dopo oltre due ore la spuntano le svizzere che rimontano un set e portano la loro squadra avanti 2-1.

Poi tocca alle due numero 1, Belinda Bencic da una parte e Linda Nosksova dall’altra. La ceca vince il primo set, la Bencic il secondo. Il terzo set è da urlo, le due contendenti non si risparmiano e si arriva al tie break. Bencic ha tre match point ma non li sfrutta, Noskova la spunta 11-9 e dà il sospirato 2-2 alla Repubblica Ceca.

Il più è fatto per l’esordiente capitana Barbora Strycova. Infatti Bouzkova in due set regola Golubic e completa la rimonta ceca.

POLONIA-UCRAINA 0-4

L. Kichenok/N. Kichenok-M. Chwalinska/M. Kubka 7-5 6-7(4) 6-3

O. Olynykova-L. Klimovicova 6-4 6-1

Messa in discesa la sfida dopo la prima giornata, le ucraine chiudono subito la contesa in terra polacca. Nel doppio le gemelle Kichenok la spuntano al terzo set sulle polacche Chwalinska e Kubka. Svitolina & Co. alle Finals di Shenzen

KAZAKISTAN-CANADA 3-1

A. Danilina/Z. Kulambayeva-B. Andreescu/K. Cross 7-5 6-1

Y. Putintseva-B. Andreescu 7-6(5) 3-6 7-6(4)

Il Kazakistan batte il Canada e vola a Shenzhen. Dopo la parità nella prima giornata, le padrone di casa si aggiudicano il doppio con la coppia Danilina/Kulambayeva, poi ci pensa Yulia Putintseva a dare il punto decisivo alle sue compagne superando dopo un’autentica battaglia Barbara Andreescu. La canadese nel terzo set non sfrutta 4 palle break per andare a servire per il match e la sua avversaria chiude vittoriosa al tie break dopo 3 ore e 39 minuti.

SLOVENIA-SPAGNA 1-3

A. Bolsova/S. Sorribes Tormo-V. Erjavec/N. Radisic 6-4 6-3

K. Quevedo-V. Erjavec 7-6(4) 6-2

Privata della sua numero 1 Tamara Zidansek, ritiratasi per infortunio nella prima giornata contro Quevedo, la Slovenia cede il passo alla Spagna che nonostante un roster di medio livello approda alle Finals. Merito del doppio Bolsova e Sorribes Tormo e di Quevedo che stavolta batte in due set Erjavec, abbastanza schiacciata dalla responsabilità di dover portare a casa a tutti i costi il punto del potenziale pareggio.

Il tabellone finale di Shenzen sarà sorteggiato in data da stabilire, queste le magnifiche 8 nazionali che si giocheranno il titolo (in rigoroso ordine alfabetico): Belgio, Cina, Gran Bretagna, Kazakistan, Italia, Repubblica Ceca, Spagna e Ucraina,