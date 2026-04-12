WTA Linz, Potapova: “Allenarmi a rincorrere le smorzate? Macché, mi viene naturale”

Prima tennista austriaca di sempre ad arrivare in finale a Linz, torneo che ha vinto senza bandiera tre anni fa. È Anastasia Potapova, che ha tenuto a bada l’ ex n. 17 WTA Donna Vekic, che cerca di tornare verso i piani alti del ranking. In conferenza stampa Anastasia ha parlato del risultato, delle difficoltà a fine primo set, della favorita in finale e dei pochissimi tetti rimasti nel Tour.

D. Benvenuta alla prima austriaca in finale a Linz, Anastasia. Che effetto ti fa?

Potapova: Incredibile. Sono molto orgogliosa di me stessa e del mio team, che mi ha aiutata, che mi ha portata fino a questa finale fin dal primo giorno. Cosa posso dire? Sembra incredibile e ne sono molto felice.

Il punto di svolta

Ubitennis. Il punteggio può suggerire il contrario, ma ci sono stati momenti complicati. Per esempio, quando servivi per chiudere il primo set, hai sbagliato quel diritto ‘facile’, lei ha fatto un’ottima risposta e ti sei trovata ad affrontare tre palle break per il 5-5. Quali erano le tue emozioni in quei momenti?

Potapova: Come ho già detto, ogni partita ha momenti chiave, ogni set ha momenti chiave. Ho sentito che riuscire a vincere quel game sul 5-4 e portare a casa il set mi ha dato un po’ di fiducia e di energia in più per il secondo set. Per questo penso di essere ripartita molto forte. Sapevo che quel game sul 5-4 non sarebbe stato facile. Sapevo che Donna avrebbe provato tutto perché è anche lei una giocatrice insidiosa. Va a cercare i colpi e a volte può semplicemente venir fuori e colpire quattro righe di fila e tu non puoi fare nulla. Quindi la chiave per me era restare calma, restare lì, resistere in quel game e cercare di rimettere tutto in campo, di ributtare indietro ogni palla. Ed è quello che ho fatto e penso che sia stato il punto di svolta della partita.

Potapova the natural

D. Sul set point e anche prima, quando le hai strappato il servizio per la prima volta, hai gestito molto bene le sue smorzate. Quanto tempo dedichi a queste situazioni in allenamento? O magari improvvisi?

Potapova: Per niente, a dire il vero. Non mi alleno a rincorrere le smorzate. In generale lo abbiamo fatto così tante volte nella nostra vita che non ci alleniamo davvero su queste cose. Forse qualcuno lo fa, ma io penso di avere una buona mano e non ho davvero bisogno di allenarlo perché è qualcosa che ho già in modo naturale. Mi piace come mi sento quando devo correre, giocare in difesa, recuperare. Quindi mi sento abbastanza a mio agio e funziona bene.

Potapova vs Andreeva, la finale di Linz

D. Ora affronterai Mirra in finale. Ci hai giocato tre volte, credo. Qual è la tua opinione sul suo gioco e quanto la conosci fuori dal campo?

Potapova: Quello che posso dire su Mirra è che è già una giocatrice da top 10 da un po’. Ha vinto un paio di Masters. È una giocatrice incredibile e so che non sarà una partita facile. Ci siamo allenate insieme questa settimana, in realtà. Ci siamo allenate spesso anche durante l’anno. Penso di sapere come gioca lei, lei sa come gioco io. Se andrà tutto bene, penso che sarà una partita interessante e non vedo l’ora di giocarla.

D. È numero 10 del ranking, ma tu hai il vantaggio di giocare in casa. Chi è la favorita domani?

Potapova: Non si può scegliere una favorita in finale, perché la finale è una partita completamente a sé rispetto al torneo e se scegli un vincitore così, dal nulla, puoi facilmente sbagliarti, perché non sai mai cosa può succedere in finale. Tutti si sentono bene quando giocano una finale. Ovviamente entrambe ci sentiamo a nostro agio. Abbiamo già passato molte ore in campo. Abbiamo già risolto alcuni problemi su questo campo. Anche per lei ora è bello giocare su questo campo, come per me. E quando entrambe le giocatrici si incontrano in queste condizioni, può succedere qualsiasi cosa. Non si sa mai.

Linz: condizioni e trofei

D. Sembra che non importi se si gioca sulla terra o sul cemento.

Potapova: Può essere la terra, può essere la luna. Ti dico che, se è una finale, non puoi puntare su una giocatrice perché può succedere di tutto quel giorno.

D. Hai già dato un’occhiata al trofeo e hai spazio a casa per un altro?

Potapova: Certo, ho sempre spazio per quello. Lo troverò, non preoccuparti. Ma no, non ho ancora visto il trofeo perché cerco solo di concentrarmi su ogni partita. Cerco di concentrarmi su me stessa e, se alla fine questo trofeo tornerà a casa con me, sarò la persona più felice.

D. Cos’è che ti fa giocare così bene a Linz, anche prima di arrivare in Austria?

Potapova: A dire il vero, non riesco a spiegarlo. Sembra semplicemente che qui tutto mi si adatti bene. Le condizioni, i campi, l’organizzazione. Non lo so. Mi sento davvero molto a mio agio a giocare qui e sembra che funzioni. Quindi continuerò a tornare qui.

La stagione che non c’è (più)

Ubitennis. A proposito di sentirsi a proprio agio qui, questa settimana Ekaterina Alexandrova ha detto che le manca molto la stagione indoor: cosa ne pensi?

Potapova: In realtà ne abbiamo parlato con il mio allenatore questa settimana, del fatto che ci sembra che ci siano pochissime settimane in cui possiamo giocare indoor, perché penso che prima del Covid avessimo più settimane indoor, soprattutto a fine anno c’erano più tornei. Ora invece non ci sono più. Andiamo direttamente in Cina e in Asia e finiamo la stagione. Prima invece potevamo tornare in Europa e chiudere la stagione indoor. Per noi che veniamo dall’Europa, dalla Russia, come Katya, è qualcosa su cui ci siamo allenate per tutta l’infanzia perché ovviamente, per via del clima, non abbiamo estate per cinque o sei mesi… Solo uno o due mesi all’anno in cui possiamo allenarci all’aperto. Per noi sono condizioni estremamente comode. Per questo ci piacciono molto e per questo giochiamo bene nei tornei indoor.