ATP Monaco di Baviera: un Darderi a corrente alternata impiega tre set per battere Zhang

[6] L. Darderi b. Z. Zhang 7-6 (5) 3-6 6-1

“La terra resta la mia superficie preferita, ma per diventare un top 10 devi saper giocare bene su tutte le superfici”, ha confessato Luciano Darderi, alla vigilia del suo esordio del BMW Open. Intanto, il focus resta sull’amato mattone tritato: al suo terzo torneo sul rosso di questo swing parte bene, sconfiggendo in tre set, 7-6 (5) 3-6 6-1, il cinese Zhizhen Zhang, al termine di una battaglia di oltre due ore. Darderi, fresco di best ranking alla posizione numero 18, è chiamato a difendere, qui a Monaco di Baviera, i quarti di finale raggiunti lo scorso anno. Nel frattempo c’è da preparare un secondo turno che lo vedrà affrontare il vincente della sfida tra Vit Kopriva e Justin Engel.

Primo set: parziale in equilibrio, poi Darderi sale nel tie-break

Nel secondo game, un doppio fallo di Zhang porta Luciano a due palle break non colte. Poi, nel terzo gioco, è il cinese ad approfittare di una seconda morbida di Darderi per strappare il servizio all’azzurro con una risposta vincente (2-1). Zhang però pasticca nel turno di battuta seguente, e con un paio di gratuiti di dritto rimette la sesta testa di serie in partita.

A differenza dell’azzurro, il cinese è troppo falloso da fondo campo, un aspetto che finirà per pagare nel tie-break, dove ci si arriva dopo una palla break disinnescata da Luciano sul 4-5. Il primo mini break è per Darderi, che approfitta di un dritto lungo di Zhang. L’azzurro prende sempre l’iniziativa, avanzando rapidamente 4-1. Con un ace al centro l’italo-argentino si guadagna tre set point, chiudendo poi con una palla corta vincente.

Secondo set: partenza con break per Luciano, ma poi subisce la rimonta di Zhang

Pronti via e Luciano si guadagna subito tre palle break in apertura di set, che trasforma, alla prima occasione utile, grazie all’ennesimo gratuito del cinese. Sembra un parziale in discesa il secondo, ma Darderi pasticca al servizio nel quarto game – due doppi falli – restituendo il break a Zhang. Da qui in avanti le cose precipitano per l’azzurro, che si fa sorprendere dalla profondità del suo avversario nel sesto gioco perdendo il servizio alla terza palla break concessa. E’ l’ipoteca sul set per Zhang, che chiude 6-3 annullando anche due palle del contro break a Darderi.

Terzo set: il parziale è in controllo di Darderi, che non concede palle break a Zhang

Luciano parte con il piede giusto a inizio terzo set, strappando subito la battuta a Zhang approfittando di un paio di errori di dritto del cinese. E’ un parziale questo in cui Luciano serve bene, come dimostrano le zero palle break concesse, a differenza del suo avversario, che è calato molto di rendimento nel corso dell’incontro. Il set scivola via bene per Darderi, tanto che nel sesto game arriva un altro break, giocando sempre in spinta, e approfittando di uno Zhang ormai poco lucido. Luciano chiude così 6-1, avanzando al secondo turno di un torneo che lo ha visto, lo scorso anno, uscire contro Shelton ai quarti.