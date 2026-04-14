Italiani in campo martedì 14 aprile: Sonego e Musetti a Barcellona, Darderi e Cobolli a Monaco

Si prospetta una moltitudine di italiani in campo nella giornata di martedì 14 aprile, impegnati contemporaneamente tra Barcellona, Monaco e Rouen.

ATP Barcellona: Musetti e Sonego affrontano gli spagnoli Martinez e Landaluce

Per Lorenzo Sonego è tempo di tornare in campo dopo l’infortunio al polso rimediato agli Australian Open. Il tennista piemontese debutterà all’ATP 500 di Barcellona contro il padrone di casa Pedro Martinez alle 11, con l’obiettivo di ritrovare gradualmente le migliori sensazioni sulla sua superfice prediletta. I due si sono affrontati lo scorso anno a Monte Carlo, dove l’iberico ha avuto la meglio su ‘Sonny’ in tre set. Chi vince questo match troverà al secondo turno o Andrey Rublev (15 ATP), quinta testa di serie, o l’argentino Mariano Navone (44).

Alle 12.30 toccherà a Lorenzo Musetti, numero 2 del seeding, in un match affascinante contro la promessa spagnola Martin Landaluce, che arriva dopo l’exploit di Miami dove ha raggiunto il primo quarto di finale in un Masters 1000. Lorenzo è reduce dalla prematura eliminazione a Monte Carlo, e ha disputato soltanto due tornei dopo gli Australian Open, dove ha perso all’esordio in entrambi i casi.

Musetti è stato già semifinalista a Barcellona, anche se la sua ultima partecipazione si è conclusa al primo turno nel 2024. Per lo spagnolo questa sarà la prima partita in carriera contro un avversario top 10.

ATP Monaco: Darderi e Cobolli opposti a Zhang e Dedura

A Monaco di Baviera toccherà a Luciano Darderi e Flavio Cobolli difendere i colori azzurri. Il primo sfiderà il cinese Zhizhen Zhang alle 11, mentre il secondo testerà il 18enne tedesco Diego Dedura intorno alle 12.30. Luciano ha vinto 13 delle ultime 14 partite contro avversari fuori dalla top 100 sulla terra, con l’unica sconfitta patita questo mese contro Marco Trungelliti a Marrakech. Zhang invece è reduce da sei sconfitte consecutive contro i top 30.

Per quanto riguarda Flavio, in passato ha già raggiunto i quarti di finale a Monaco. Ma il romano, dopo la semifinale a Delray Beach, e il titolo ad Acapulco, è in cerca di conferme. Il tedesco invece arriva con un bilancio di 19 vittorie su 26 partite in stagione. I due non si sono mai affrontati prima.

WTA Rouen: Cocciaretto parte favorita contro Charaeva

Esordio in terra francese per Elisabetta Cocciaretto nel WTA di Rouen. L’attuale numero 41 del mondo affronterà la 23enne russa Alina Charaeva, classe 2002, non prima delle ore 15. Non ci sono precedenti fra queste due giocatrici, ma l’azzurra partirà con i favori del pronostico dopo essersi distinta con l’Italia nel successo contro il Giappone in Billie Jean King Cup lo scorso weekend.

La marchigiana ha vinto in due set l’unico precedente con la 23enne di Samara, disputato nel lontano 2019 al primo turno di un ITF da 25mila dollari a Santa Margherita di Pula.

Italiani in campo martedì 14 aprile:

ATP Barcellona, Lorenzo Sonego – [Q] Pedro Martinez, primo turno: ore 11:00, Pista Adres Gimeno, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW

ATP Barcellona, [2] Lorenzo Musetti – [WC] Martin Landaluce, primo turno, ore 12:30, Pista Rafa Nadal, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW

ATP Monaco, [6] Luciano Darderi – [PR] Zhizhen Zhang, primo turno, ore 11:00, Court 2, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW

ATP Monaco, [4] Flavio Cobolli – [Q] Diego Dedura, primo turno, ore 12:30, Court 1, visibile in tv su Sky, in streaming su NOW

WTA Rouen, [7] Elisabetta Cocciaretto – [Q] Alina Charaeva, primo turno, ore 15:00, Court 1, live su SuperTennis, SuperTennis Plus e SuperTenniX