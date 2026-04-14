ATP Monaco: Zverev fatica, Molcan sorprende Bublik

Giornata non troppo fredda ma parecchio umida al BMW Open by Bitpanda, che ha visto i successi Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Vediamo cosa è successo negli altri incontri del ricco programma del martedì bavarese, partendo dal favorito del seeding Sascha Zverev, rimasto in campo più previsto contro il n. 58 della classifica, mentre è saltata la terza testa di serie, il Sasha senza la C.

[1] A. Zverev b. M. Kecmanovic 6-3 3-6 7-6(2)

Alexander Zverev non ha mai davvero rischiato di perderla ma, avanti di un set e un break, ha subito la reazione di Miomir Kecmanovic che lo ha trascinato al tie-break del terzo, dove tuttavia Sascha non gli ha concesso margini chiudendo 6-3 3-6 7-6(2) dopo due ore e venti minuti. In realtà era stato il numero 3 del mondo ad andare sotto per primo, ma ha subito recuperato il break subito al terzo game e strappato nuovamente il servizio serbo al turno successivo, vantaggio non più colmato.

Di nuovo avanti in apertura, Zverev si fa sorprendere da Kecmanovic che risponde bene anche alle prime e trova l’1-1. Lo rifà al sesto gioco, Miomir, e restituisce il 6-3. Servizi intoccabili nella partita finale, ma l’equilibrio si rompe velocemente nel tie-break, con l’attacco timido del ventiseienne di Belgrado punito dal passante bimane di Sascha, che allunga definitivamente salvandosi con la volée in mezzo alle gambe sulla deviazione del nastro. Ace numero 12 e secondo turno con il canadese Gabriel Diallo, già battuto in quattro set all’ultimo Australian Open.

[Q] A. Molcan b. [3] A. Bublik

Al suo sesto match ATP della stagione, il qualificato slovacco Alex Molcan, n. 166 del ranking (ma 38° nel 2022), sorprende il n. 11 del mondo Alexander Bublik: 6-4 6-2 in 65 minuti per lo slovacco, mancino di 178 cm dotato anche di ottima mano.

Un brutto turno di servizio per Bublik e Alex sale 4-3. Non male il game con cui fa suo il primo parziale: due belle chiusure a rete e, persi i due successivi punti, smorzata e passante, poi ace. Molcan risponde proprio bene, ma Sasha sbaglia non poco e il secondo parziale se ne va rapido. Secondo turno contro Daniel Altmaier, vincitore 6-2 6-3 di Marin Cilic.

J. Fonseca b. A. Tabilo 7-6(1) 6-3

Vittoria tutto sommato tranquilla per Joao Fonseca che supera il mancino cileno Alejandro Tabilo 7-6(1) 6-3. Dopo lo scambio di break nelle battute iniziali, i servizi non corrono più rischi. Nel tie-break, Tabilo decide di scodellare l’attacco invece di spingere, facilitando il compito del passante brasiliano; poi rimane passivo fino al proprio errore e Joao vola 4-0, in pratica mettendo la parola fine sul primo set. Nel secondo, l’equilibrio è rotto al settimo gioco da Alejandro che smette di tenere la palla in campo e Fonseca raggiunge al secondo turno Arthur Rinderknech, battuto in tre set la settimana scorsa a Monte Carlo.

Da segnalare, le vittorie di Denis Shapovalov su Tallon Griekspoor (6-4 3-6 6-2) e dell’altro ostico slovacco Vit Kopriva sul diciottenne Justin Engel (6-3 5-7 6-2) che trova Darderi, mentre alle 19 viene rinviato per oscurità il match tra Stefano Tsitsipas e Fabian Marozsan sul punteggio di 2 pari al terzo.