ATP Monaco: Cobolli ai quarti, dominato Bergs

[4] F. Cobolli b. Z. Bergs 6-2 6-3

Flavio Cobolli mette a segno un’importante vittoria in questo 2026 altalenante, con un inizio decisamente negativo, la ripresa di febbraio con il titolo ad Acapulco, un solo match vinto al Sunshine Double e la sconfitta al secondo turno con Blockx a Montecarlo. Ecco perché conta parecchio il 6-2 6-3 inflitto al n. 40 ATP Zizou Bergs che lo proietta ai quarti di finale del BMW Open by Bitpanda.

Una prestazione impeccabile per superare un avversario ostico contro cui era in vantaggio 2-1 nei precedenti: le vittorie di due anni fa allo US Open e quella tiratissima all’ultima Coppa Davis separate dal match sempre in Davis del 2024. Dominante negli scambi da fondo, centratissimo come dimostrano i rari gratuiti (4 più 3 doppi falli, contro i 28 complessivi di Bergs), benissimo in risposta. Per non parlare dell’unica palla break concessa e spettacolarmente annullata e le tre su tre convertite.

Primo set – Cobolli solidissimo, nessuna chance per Bergs

Zizou sceglie di rispondere e si fa subito pericoloso con lo 0-30, con il secondo punto che richiede tre minuti per essere assegnato (la video-review conferma il doppio rimbalzo), ma Flavio risale con autorità. L’equilibrio si rompe al sesto gioco: Cobolli entra sempre nello scambio, è più solido e strappa a zero. Confermato il break, ne piazza un altro chiudendo con la risposta vincente a punire il tentativo di serve&volley. Un gratuito per Flavio (doppio fallo), 14 per il belga.

Secondo set – Cobolli annulla l’unica palla break

Flavio brekka a zero al secondo game mettendo in mostra un tennis impeccabile, poi conferma con Zizou che lancia la racchetta a terra per la frustrazione. E intanto diventano nove i game consecutivi vinti dall’azzurro prima che Bergs torni a metterne uno a referto.

Cobolli fa un po’ quello che vuole, smorzata e lob al volo, gli riesce tutto. Sul 4-2, arriva la prima difficoltà: abbandonato dalla prima, il doppio fallo (terzo finora) fa intravvedere uno spiraglio all’avversario che trova la prima (e unica) palla break. Il ventitreenne romano gliela annulla chiudendo con la volée smorzata un punto da fiato sospeso. Zizou rimane in scia, ma Cobolli tiene a zero l’ultimo turno e avanza ai quarti, in attesa del vincente tra Darderi e Kopriva.