ATP Barcellona, Medjedovic: “Con De Minaur la vittoria più importante della mia carriera”

Al termine del match vinto a sorpresa (ma non troppo visto il livello di De Minaur) all’ATP di Barcellona, Hamad Medjedovic ha risposto ad alcune domande della stampa.

DOMANDA UBITENNIS: Prima di tutto, complimenti per la vittoria Hamad, la tua prima contro un Top 10 negli ultimi 12 mesi. Ti volevo chiedere se vedi De Minaur in una condizione molto peggiore rispetto a quando lo hai affrontato in Australia.

MEDJEDOVIC: Già prima della partita sapevo che non è lo stesso giocatore che è sul cemento. Direi che sapevo che sul cemento si sente più a suo agio. Quindi sapevo di avere maggiori possibilità contro di lui sulla terra. Anche dopo averlo affrontato in Australia, penso di aver avuto tante occasioni per fare meglio in quella partita dopo aver vinto il primo set. Quindi sapevo a cosa sarei andato incontro, conoscevo il suo stile di gioco. Perciò no, non lo vedo in una forma peggiore, direi, ma so che in questo momento forse è un giocatore migliore sul cemento. Quindi sì, questo è quanto.

DOMANDA: Hai battuto un Top 10 per la seconda volta in carriera qua a Barcellona. Che cosa ti aspetti dal resto del torneo?

MEDJEDOVIC: Beh, non ho aspettative in termini di risultato. Penso solo che in questo momento sto giocando davvero un ottimo tennis, ed è questo che voglio continuare a fare in questo torneo e anche nei prossimi. Quindi questo è l’unico obiettivo: mantenere il momento positivo il più a lungo possibile, cercare di sentirmi sempre bene in campo, cercare di esprimere il mio miglior tennis, e basta.

DOMANDA: Parlando di Jodar, il nuovo giovane spagnolo, volevo chiederti se lo hai visto giocare o magari ti sei allenato con lui, e più in generale che cosa pensi dei giocatori che stanno emergendo in questo momento.

MEDJEDOVIC: L’ho visto per la prima volta a Marrakech e l’ho incontrato qui a Barcellona. Onestamente, e sono sincero al 100%, è uno dei ragazzi migliori che abbia incontrato nel tour. È molto umile, è giovane, ma allo stesso tempo è molto intelligente. Penso che lui e suo padre stiano facendo un lavoro straordinario. Sta giocando un tennis fantastico, super aggressivo, mi piace. E come ho già detto, è molto umile, un ragazzo davvero gentile, e gli auguro davvero tutto il meglio.

DOMANDA: Pensi che questa sia la vittoria più importante della tua carriera?

MEDJEDOVIC: Sì, lo è. Penso che lo sia al 100%. Per la prima volta sono nei quarti di finale di un ATP 500, battendo Alex… voglio dire, sappiamo tutti quanto sia forte. È qualcosa di super speciale e penso che sia probabilmente la vittoria più importante della mia carriera.