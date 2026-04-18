ATP Monaco, gioia Cobolli: “Uno dei miei migliori match di sempre. Zverev è un amico”

Con una prestazione strabiliante, Flavio Cobolli approda in finale all’ATP 500 di Monaco. L’azzurro ha fermato con un doppio 6-3 Alexander Zverev, per il primo successo su un top 5 della carriera. Domenica 19 aprile, nel BMW Open by Bitpanda sfiderà uno tra Ben Shelton e Alex Molcan per impreziosire la bacheca con il quarto titolo ATP.

Cobolli è in finale a Monaco: “Una delle mie migliori partite di sempre”

Al termine della semifinale contro Zverev, Cobolli si è fermato ai microfoni di Tennis TV per commentare la bella vittoria e una prestazione per lunghi tratti impeccabile.

“Uno dei miei migliori match di sempre, contro uno dei miei più grandi amici del circuito” ha esordito Flavio.

Oltre a sottolineare quanto questo successo sia importante, l’azzurro si è soffermato a lungo sul rapporto che ha con Sascha.

“È davvero un bravo ragazzo, abbiamo un ottimo rapporto, anche con i ragazzi e tutti i membri del team” confessa Cobolli, che poi torna sulle proprie sensazioni.

“È stata dura giocare contro di lui. Sono un po’ timido quando affronto un grande giocatore, ma oggi penso di aver giocato uno dei miei migliori match. Sono davvero felice della mia prestazione e di come ho gestito le difficoltà durante la partita”.

Infine, il focus è già verso la finale di domenica. “Adesso penso di essere pronto a lottare di nuovo e vediamo cosa succederà”.

A contendere il titolo di Monaco a Cobolli sarà uno tra Ben Shelton e Alex Molcan. Nonostante i precedenti con lo statunitense non sorridano all’azzurro – Ben conduce per 3-2 – la prova maiuscola offerta con Zverev può far ben sperare il tennista romano, che, tra l’altro, ha vinto l’unico testa a testa sulla terra, a Ginevra nel 2024.