ATP Barcellona: Fils campione senza sbavature, Rublev non può nulla

[9] A. FIls b. [5] Rublev 6-2 7-6 (2)

Partita dominata da Fils che solo nel finale ha tentennato un po’, salvo riprendere il secondo set per i capelli, dopo un primo parziale dominto. Per il francese ennesima grande prestazione a Barcellona. Durante questa settimaa un livello di gioco da top 5 per Fils. Il francese si rimette in ottima posizione per aggiudicarsi nuovamente il bonus pool per i tornei di categoria 500.

Fonte: Analysis by TennisViz; Data provided by Tennis Data Innovations – Performance rating, elaborazione propria

Primo set – FIls parte a handicap

Si parte con Fils al servizio un po’ contratto; il ragazzo probabilmente paga un po’ la pressione e la minor esperienza e concede subito in avvio il break al suo avversario con una serie variegata di erorri: doppio fallo, dritto, rovescio. Menù completo per Rublev che può accomodarsi a tavola e banchettare. BREAK RUBLEV. FIL 0-1 RUB.

Partenza ad handicap per il francese che però nel giro di un paio di game comincia a carburare. Palla break per Fils, che tuttavia ancora accusa qualche sbavatura nel suo gioco e non concretizza immediatamente, ma alla quarta occasione riesce a rimettere la situazione di punteggio in parità. BREAK FILS. FIL 2-2 RUB.

Vantaggio che dura poco per il russo. Flis comincia a dettare il gioco dalla sua mattonella preferita, quella del centro sinistra, in modo da smazzare il proprio gioco con il dritto anomalo, tanto inside in che inside out. Parallelamente Rublev perde di incisività. Allora ecco spiegato il parziale di Fils, a seguito del break realizzato: striscia di 12 punti consecutivi con tanto di break a zero. Dal 2-0 Rublev parziale terrificante di 5 giochi consecutivi per il francese. FIL 5-2 RUB.

Arthur liked that one 😏



Five games in a row for @ArthurFils in the Barcelona final!#BCNOpenBS pic.twitter.com/ZynYSlfpIA — Tennis TV (@TennisTV) April 19, 2026

Rublev non sembra aver armi per contrastare FIls. Il russo non avendo nel proprio bagaglio variazioni o soluzioni tattiche tali da scompaginare la soldità di FIls. Set che finisce in 30 minuti esatti, con FIls che tiene aperta la striscia di game vinti. FIL 6-2 RUB.

Fils in questa seconda parte di primo set ha decisamente inserito le marce alte mentre Rublev sta giocando decisamente sotto tono. Differenza enorme di prestazione per essere la finale di un torneo ATP.

Fonte: Analysis by TennisViz; Data provided by Tennis Data Innovations – Performance sintetica set 1

Secondo set – Colpo di coda di Rublev, ma non basta

Rublev prova a mettersi alle spalle la legnata subita nel primo parziale. Nel game di apertura del secondo parziale con FIls al servizio tre palle break per Rublev, ma il francese cancella con tre vincenti uno più bello dell’altro. In particolare fantastico come il francese annulla la terza opportunità di break. Rublev riesce a mettersi nelle condizioni di comandare lo scambio impostando il punto sulla diagonale di rovescio. Fils però tiene benissimo e dal lato teoricamente debole tiene la diagonale e ribalta l’inerzia dello scambio, mettendosi nelle condizioni di chiudere con la fucilata di rovescio. Se questo è il livello di Fils, se pure dal lato debole Arthur gestisce gli scambi in questo modo come fare a tenergli testa? Sono veramente in pochi a poter stare dietro al francese in questo momento. FIL 1-0 RUB.

Il russo allora prova a farsi aggressivo in risposta e a cercare qualche variazione, seppure non nelle sue corde. Il russo prova a togliere certezze a Fils con qualche palla corta ben giocata, ma il francese rimane granitico e continua a tenere i propri game di servizio. FIL 2-1 RUB.

Rublev è finora andato a sbattere contro un muro e dopo una leggera flessione il francese torna a salire verso le vette del primo set. Il russo si danna l’anima, Come nel primo set quarto game che diventa crocevia del match. Rublev ce la metta tutta e Fils è un filo impreciso. Sette palle break annullate dal russo che alla fine riesce a tenere il game, dopo una battaglia da 26 punti. Più che un game è un braccio di ferro. Quattro game che già sono valsi più minuti dell’intero primo set. FIL 2-2 RUB.

Fils però non si fa influenzare e continua a macinare gioco. Rublev accusa la fatica anche mentale e concede altre due palle break nel quinto. Sulla seconda FIls si supera: tiene in difesa sulle bordate di Rublev che meglio di così non può tirare e sulla palla corta del russo – tatticamente perfetta – si avventa sulla palla e gioca una controsmorzata di rovescio su cui Anrey nulla può. BREAK FILS. FIL 4-2 RUB.

Sembra tutto apparecchiato per un facile finale, ma il francese ha un attimo di nervosismo al momento di servire per il match e il torneo. Rublev breakka e nel game successivo si dimostra più coriaceo del previsto. Tre match point annullati dal russo e si torna in parità contro ogni pronostico. FIL 5-5 RUB.

Questa è troppo grossa anche per il gran Fils di questi giorni. I nervi si fanno sentire e Rublev annusa l’opportunità insperata. Secondo break consecutivo di Rublev che riesce a far partire gli scambi e sulla palla break indovina l’angolo dell’attacco del francese e lo costringe all’errore. BREAK RUBLEV. FIL 5-6 RUB.

Saltano tutti gli schemi e FIls decide di scrollare di dosso la tensione tornando a giocare a tutto braccio. RUblev ci mette del suo essendo poco incisivo al servizio e il tie break è servito. BREAK FILS. FIL 6-6 RUB.

Tie break con Fils che ribalta l’inerzia e da 0-2 inanella 5 punti consecutivi. Questo è troppo anche per il Rublev in formato zen di questi ultimi match che finisce per scagliare a terra la racchetta e dar sfogo ai propri demoni. Tie break dominato da FIls, che mette in fila 7 punti consecutivi. Finisce in meritata gloria per Arthur. MATCH FILS. FIL 7-6 RUB.