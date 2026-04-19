Ubicontest 2026: il gioco di Ubitennis torna con il FantaTennis e 2.550 euro di premi

Ubicontest è tornato. E quest’anno cambia tutto. L’edizione 2026 del nostro concorso parte il 20 aprile e si concentra su tre tornei del circuito ATP:

Madrid (22 aprile – 3 maggio),

Internazionali d’Italia a Roma (6 – 17 maggio),

Amburgo (17 – 23 maggio).

Una sola classifica, cinque settimane di gioco, 2.550 euro di premi in palio – il tutto in collaborazione con il nostro partner Yokohama.



La grande novità di quest’anno è il FantaTennis. Per ogni torneo potrai creare una squadra di 6 giocatori dall’entry list ufficiale, con un budget di 100 crediti e un sistema a fasce che ti obbliga a fare scelte strategiche. Più i tuoi giocatori vanno avanti nel torneo, più punti accumuli. E ci sono bonus automatici per gli upset, gli ace, i 6-0 e le vittorie nette. Qui sotto delle tabella riepilogative dei vari punteggi.

Ma il FantaTennis non è l’unico modo per fare punti. Ci sono i pronostici: per ogni match selezionato dalla redazione puoi indovinare vincitore, numero di set e numero di game, con un massimo di 100 punti a partita. Tutti i punti (pronostici, squadra e bonus) confluiscono in un’unica classifica.

Come partecipare al concorso a premi

Per giocare servono due cose: l’app Ubitennis (disponibile su App Store, Google Play e da browser su app.ubitennis.com) e l’iscrizione alla Lega Yokohama, che trovi nella sezione Leghe dell’app. L’iscrizione è gratuita e richiede meno di un minuto.

I premi in palio: biglietti per ATP Finals 2026 e molto altro

Al primo classificato della Lega Yokohama andranno 2 biglietti per le ATP Finals 2026 con soggiorno in hotel (valore 900 euro). Al secondo, 2 biglietti per l’ATP Monte-Carlo 2027 con hotel (650 euro). Al terzo, un cambio gomme Yokohama summer o all-season – 4 pneumatici, valore 500 euro. In più, tra tutti gli iscritti alla Lega (esclusi i primi tre) verranno sorteggiati 10 kit maglietta + felpa Yokohama.

Quando si gioca?

Le squadre per il primo torneo, ATP 1.000 di Madrid, si potranno comporre fino all’inizio del primo match del torneo. Il concorso si chiude il 23 maggio, al termine del torneo di Amburgo.



A questo link il regolamento completo con tutti i dettagli.



Ci vediamo in classifica!