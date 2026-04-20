ATP Madrid: Cobolli punta ai quarti, Darderi “vede” i fratelli Cerundolo. Berrettini pesca male

Non solo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Il tabellone del Mutua Madrid Masters vedrà altri sei italiani impegnati nel main draw, in attesa di scoprire se qualche altro rappresentante azzurro riuscirà a superare le qualificazioni. Flavio Cobolli e Luciano Darderi sono insigniti di una testa di serie, rispettivamente la n.10 e la n.18. Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Mattia Bellucci sono in tabellone per accettazione diretta, mentre a Federico Cinà è stata offerta una wild card.

ATP Madrid: Cobolli pesca molto bene. Darderi sulla strada dei fratelli Cerundolo

Cobolli è reduce dall’ottima settimana a Monaco di Baviera che lo ha visto sconfiggere Alexander Zverev per poi perdere in finale contro Ben Shelton. Il romano, dopo un bye al primo turno, se la vedrà da ultra-favorito con la wild card francese Gael Monfils o con l’argentino Camilo Ugo Carabelli. In caso di vittoria, Cobbo sfiderebbe al terzo turno Learner Tien – che sino ad ora ha vinto 2 match complessivi sul rosso a livello ATP – o il bulgaro Grigor Dimitrov, che in stagione ha un record di 2 vittorie e 7 sconfitte.

Agli ottavi, poi, Flavio incrocerebbe Daniil Medvedev o Denis Shapovalov. Il russo deve ancora vincere un game su terra battuta in questa stagione, mentre il canadese non è quasi mai riuscito a capire le dinamiche del tennis sul rosso nella sua carriera. La chance per issarsi sino ai quarti, quindi, è ghiotta per Cobolli, che a quel punto del torneo potrebbe affrontare il tedesco Zverev o il russo Karen Khachanov.

Passando a Darderi, il suo cammino sembra essere più complicato. Al secondo turno – al primo ha un bye – Luli sarà sicuramente opposto a un terraiolo, che sarà l’argentino Juan Manuel Cerundolo o il tedesco Daniel Altmaier. In caso di vittoria, l’azzurro sfiderebbe al terzo turno l’altro dei fratelli Cerundolo, Francisco. Riuscisse a superare indenne i primi due impegni, agli ottavi Darderi affronterebbe il canadese Felix Auger-Aliassime o lo statunitense Brandon Nakashima.

ATP Madrid: Sonego punta al terzo turno. Berrettini di nuovo sfortunato

Sonego è da poco tornato a competere. Il torinese debutterà contro un qualificato e in caso di affermazione si troverebbe a duellare con il francese Arthur Rinderknech, conosciuto per performare al meglio in altri terreni di gioco. Dovesse vincere, al terzo turno Lorenzo sfiderebbe nuovamente il russo Andrey Rublev, finalista a Barcellona, dopo pochi giorni dalla sconfitta patita in Catalogna. Berrettini, invece, ha pescato molto male. Il romano esordirà contro l’insidioso belga Raphael Collignon, campione recente del Challenger di Monza. Se riuscisse a batterlo, il vincitore del torneo di Monaco di Baviera, lo statunitense Shelton, sarebbe il suo secondo avversario.

Bellucci può pensare invece di mettere in piedi un buon torneo. Il bustocco sfiderà al debutto il bosniaco Damir Dzumhur, ostico su questa superficie, ma di certo non imbattibile per Mattia, che al secondo turno affronterebbe l’olandese Tallon Griekspoor, il quale non vince una partita da due mesi. In caso di successo, ecco che al terzo turno il mancino azzurro se la vedrebbe con il connazionale Lorenzo Musetti o con il polacco Hubert Hurkacz. Per finire, a Federico Cinà non era andato molto bene il sorteggio. Il teenager siciliano, infatti, avrebbe dovuto esordire contro Alex Michelsen, solido statunitense…primo escluso dalle teste di serie. Ma il forfait di Jack Draper a tabellone compilato ha permesso all’americano di entrare nel seeding (come 33esimo), concedendo un più morbido esordio, contro un qualificato o lucky loser, al giovane azzurro.

ATP Madrid: il percorso degli italiani

[10] F. Cobolli: 1° turno – bye

2° turno – [WC] G. Monfils o C. Ugo Carabelli

3° turno – [17] L. Tien o G. Dimitrov

Ottavi di finale – [7] D. Medvedev o [31] D. Shapovalov

Quarti di finale – [2] A. Zverev o [13] K. Khachanov

[18] L. Darderi: 1° turno – bye

2° turno – D. Altmaier o J. M. Cerundolo

3° turno – [16] F. Cerundolo

Ottavi di finale – [3] F. Auger-Aliassime o [28] B. Nakashima

L. Sonego: 1° turno – qualificato

2° turno – [22] A. Rinderknech

3° turno – [9] A. Rublev

M. Berrettini: 1° turno – R. Collignon

2° turno – [4] B. Shelton

M. Bellucci: 1° turno – D. Dzumhur

2° turno – [29] T. Griekspoor

3° turno – [6] L. Musetti o H. Hurkacz