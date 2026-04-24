ATP

ATP/WTA Madrid, il programma di sabato 25: Cobolli, Darderi e Paolini, ma anche Zverev e Sabalenka

Sabato ricco di impegni per i big a Madrid: in campo anche Medvedev, Swiatek, Osaka e la super sfida tra Bublik e Tsitsipas che chiude il Manolo Santana

Di Redazione
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Tennis, ATP Monte Carlo Rolex Masters 2026, Flavio Cobolli (ITA), Monday, April 6, 2026. Photo Felice Calabro'

🎾 UBICONTEST 2026
Prova a vincere 2 biglietti per le Finals 2026
Gioca con i pronostici e il nuovo FantaTennis durante Madrid, Roma e Amburgo: in palio 2.550€ di premi, tra cui due biglietti per le ATP Finals 2026 con hotel. Iscriviti alla Lega Yokohama sull'app Ubitennis! Leggi il regolamento completo →
Concorso a premi "Ubicontest 2026" · 18 aprile – 23 maggio 2026 · Valore totale montepremi € 2.550

Il 25 aprile c’è chi festeggia la Liberazione e chi si dimentica del tempo, delle festività e delle date e continua come ogni giorno a guardare una pallina gialla andare da una parte all’altra della rete.

Sabato faranno il loro esordio nel torneo le ultime teste di serie del tabellone maschile, quelle della parte bassa, tra cui gli azzurri Cobolli e Darderi, impegnati contro due argentini. Flavio affronterà Ugo Carabelli nel quarto match dalle 11 sul Campo 4 (non prima comunque delle 15.30), mentre Luciano se la vedrà ancora con Juan Manuel Cerundolo (secondo match dalle 11 sul Campo 5. Torna in campo anche Jasmine Paolini (sullo Stadium 3 contro Baptiste, 4° match dalle 11).

Sui campi principali, Bencic-Shnaider e Munar-Ruud aprono il Manolo Santana, poi esordio per Zverev contro Navone non prima delle 16. In sessione serale Sabalenka-Cristian, non prima delle 20, e Bublik-Tsitsipas in chiusura di programma. Sull’Arantxa Sanchez invece si parte con il derby tra Carreno Busta e Davidovich Fokina, poi Andreeva-Galfi e Swiatek-Li. Dalle 19 Medvedev-Marozsan, non prima delle 21.30 Kalinina-Osaka. Di seguito il programma completo.

Riproduzione riservata ©
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Ufficiale: Alcaraz salta Roma e Roland Garros! “Momento complicato, ne uscirò più forte”
ATP
ATP Madrid, Musetti: “Contro Griekspoor dovrò disinnescare di nuovo le bombe. AI nel tennis? Io non ci credo”
Interviste Italiani
WTA Madrid: la corsa di Grant si infrange contro l’esperienza di Cirstea
Italiani WTA
Lorenzo Musetti - ATP Madrid 2026 (@ X MutuaMadridOpen)
ATP Madrid: buona la prima per Musetti. Hurkacz regolato in due set
Italiani