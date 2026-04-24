ATP/WTA Madrid, il programma di sabato 25: Cobolli, Darderi e Paolini, ma anche Zverev e Sabalenka

Il 25 aprile c’è chi festeggia la Liberazione e chi si dimentica del tempo, delle festività e delle date e continua come ogni giorno a guardare una pallina gialla andare da una parte all’altra della rete.

Sabato faranno il loro esordio nel torneo le ultime teste di serie del tabellone maschile, quelle della parte bassa, tra cui gli azzurri Cobolli e Darderi, impegnati contro due argentini. Flavio affronterà Ugo Carabelli nel quarto match dalle 11 sul Campo 4 (non prima comunque delle 15.30), mentre Luciano se la vedrà ancora con Juan Manuel Cerundolo (secondo match dalle 11 sul Campo 5. Torna in campo anche Jasmine Paolini (sullo Stadium 3 contro Baptiste, 4° match dalle 11).

Sui campi principali, Bencic-Shnaider e Munar-Ruud aprono il Manolo Santana, poi esordio per Zverev contro Navone non prima delle 16. In sessione serale Sabalenka-Cristian, non prima delle 20, e Bublik-Tsitsipas in chiusura di programma. Sull’Arantxa Sanchez invece si parte con il derby tra Carreno Busta e Davidovich Fokina, poi Andreeva-Galfi e Swiatek-Li. Dalle 19 Medvedev-Marozsan, non prima delle 21.30 Kalinina-Osaka. Di seguito il programma completo.