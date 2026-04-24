Italiani in campo venerdì 24 aprile: Sinner, Musetti e Grant. Quote, orario e dove vederli

Al Mutua Madrid Open 2026 è tempo di accogliere in campo le teste di serie del tabellone maschile: da Sinner a de Minaur, passando per Musetti e Shelton.

Jannik e Lorenzo sono gli unici due italiani in programma a Madrid nella giornata di venerdì 24. Nel tabellone femminile, invece, c’è grande attesa per il secondo turno di Tyra Grant, capace di batter già ben 3 giocatrici a lei superiori in classifica, partendo dalle qualificazioni.

Tutti i match saranno visibili in tv sui canali Sky e in streaming su NOW. Il torneo femminile verrà trasmesso anche in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennix.

ATP Madrid: Musetti cerca conferme, Sinner un buon avvio

Proprio in apertura di programma, alle ore 11.00 sull’Arantxa Sanchez Stadium, la testa di serie numero 6 Lorenzo Musetti affronta Hubert Hurkacz per la quinta volta in carriera.

I precedenti in perfetta parità, permettono all’italiano, che ha vinto la loro unica sfida sul rosso, di partire senza dubbio favorito. Il suo successo è dato a 1.50 su bet365, mentre un’impresa del polacco pagherebbe 2.50.

Come ultimo match della sessione diurna, non prima delle ore 16.00 sul Manolo Santana Stadium, Jannik Sinner fa il suo esordio con Benjamin Bonzi, che potrà certamente giocar privo d’ogni pressione. Il francese ha vinto un set in ognuno dei loro ultimi due incontri, sul cemento di Indian Wells e Rotterdam, ma senza mai riuscire a imporsi definitivamente.

Su bet365, un’impresa del francese vale ben 29 volte la giocata. La quota per la vittoria di Sinner, ovviamente, non produrrebbe alcun guadagno: 1.01 su tutti i principali siti di scommesse.

WTA Madrid: Grant vuol continuare a stupire

Sul Court 8, come terzo match a partire dalle ore 11.00, Tyra Grant cerca un’altra impresa contro la numero 26 del mondo Sorana Cirstea.

Per il primo incontro fra queste due giocatrici, la rumena parte ovviamente ben favorita: una sua vittoria vale 1.28 su GoldBet, mentre quella dell’italiana varrebbe 3.60 la posta giocata.

ATP/WTA Madrid, italiani in campo venerdì 24 aprile

ATP Madrid, Musetti-Hurkacz, secondo turno: ore 11:00, Arantxa Sanchez Stadium, visibili in tv su Sky, in streaming su NOW

ATP Madrid, Sinner-Bonzi, secondo turno: non prima delle ore 16:00, Manolo Santana Stadiu, visibili in tv su Sky, in streaming su NOW

WTA Madrid, Grant-Cirstea, secondo turno: ore 15:00 circa, campo 8, visibile in tv su Sky e Supertennis, in streaming su Now e SuperTennix



