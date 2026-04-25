ATP Madrid, Mensik: “Una settimana fa ero già felice di riuscire a camminare”

Dopo poco più di un mese finalmente Jakub Mensik è tornato in campo. Il ceco, fermo dal torneo di Miami (di cui era campione in carica, sconfitto da Tiafoe al terzo turno), è stato costretto a saltare Montecarlo e Monaco di Baviera per via di un’infezione al piede, ma a Madrid è tornato in campo superando lo statunitense Martin Damm 6-3 6-4. Al termine del match Mensik è venuto in zona mista a raccontare le sue sensazioni e soprattutto a spiegare la natura del suo infortunio (con qualche tentativo non fortunatissimo di parlare in spagnolo). Di seguito le sue dichiarazioni.

Le sensazioni al rientro in campo

“Sono contento di essere riuscito dopo tanto tempo a giocare un match ufficiale. È passato tanto tempo dall’ultima volta che ho giocato, quindi sono molto felice di aver vinto. Con Martin ci conosciamo fin dai tempi dei tornei junior, è stato speciale. Sono contento di aver tenuto alto il livello e di non essere rimasto in campo per troppo tempo“.

La natura dell’infortunio

“A Montecarlo mi sono infortunato all’alluce destro. È successo due giorni prima del mio match di singolare, mi sono dovuto operare all’unghia. C’è stato poco tempo per recuperare: mi sono perso tutto il torneo a Montecarlo e anche a Monaco di Baviera, poi è arrivato pure un virus e ho avuto alcuni problemi di salute. Sette giorni fa ho iniziato a preparare questo torneo ed ero già felice di riuscire a camminare: se qualcuno mi avesse detto che sette giorni dopo sarei stato qui a giocare ad alto livello e a superare il turno avrei firmato. Ora penso di aver completamente recuperato da quel che è successo, però il fatto di non aver giocato per un po’ di tempo chiaramente influisce. Non sappiamo se l’infortunio si è verificato perché l’unghia era mal tagliata, se magari è stato per via della scarpa o se c’entra qualche infortunio precedente. Si è manifestato dal nulla”.

Il rapporto di Mensik con lo spagnolo e la sfida a Khachanov

“La mia fidanzata è qui, quindi con lo spagnolo ci sto provando… Se riesco a ordinare qualcosa dal menù? Al massimo ‘Un café por favor’, questo è quello che so! Quando a Khachanov, lo conosco molto bene, ci siamo già affrontati un paio di volte. La preparerò al meglio e poi vedremo come andrà tra due giorni”.