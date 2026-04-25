ATP Madrid, Zverev: “L’assenza di Alcaraz opportunità per gli altri? Non è il modo giusto di vedere le cose”

Sascha Zverev resiste alla Navoneta durante il suo debutto nel Mutua Madrid Open 2026. La testa di serie numero 2 del main draw spagnolo è rimasto per quasi due ore sul Manolo Santana, combattendo col terraiolo D.O.C Mariano Navone, vincitore del secondo parziale. Un andamento sinusoidale per il tedesco, sbarazzatosi del sudamericano in tre set, prenotando Terence Atmane al terzo turno.

La prestazione odierna: “Ho perso solo un po’ di concentrazione, Alti e bassi”

“Sì, come hai detto tu, alti e bassi. Gli alti sono stati davvero alti, come il primo set che è stato quasi perfetto, mentre i bassi sono stati davvero bassi, come l’inizio del secondo set. Ho perso solo un po’ di concentrazione, ma ci sono comunque alcuni aspetti positivi. Mi sembrava di servire davvero bene. Nel primo set stavo giocando bene, quindi alla fine ho ritrovato il mio gioco e ho vinto in tre set, e questa è la cosa più importante”.

Le difficolta nell’affrontare un grande rematore come Navone: “Questa è la sua superficie”

“Credo che questa sia casa sua. Questa è la sua superficie, è qui che è cresciuto, è qui che sa giocare a tennis. Ha vinto un torneo due settimane fa, quindi ovviamente sta giocando davvero bene. Sì, voglio dire, è sicuramente un ottimo giocatore, ma mi sembra che oggi fosse più una questione mia, cercare di rimanere concentrato e cercare di vincere la mia partita”.

Carlitos salta Roma e Parigi, Zverev: “Mi sono trovato nella stessa situazione, non è una bella sensazione”

“È un peccato per il tennis, direi, ma come ha detto lui stesso, è così giovane e la sua carriera sarà lunghissima, e penso che sia proprio questo ciò a cui punta. Ovviamente, non è mai bello vederlo mancare ai grandi tornei. Penso che abbiamo bisogno di lui. Penso che il tennis sia più emozionante con lui, questo è certo, e penso che circolino anche voci secondo cui forse noi giocatori di punta fossimo contenti quando mancavano altri giocatori di punta, ma non è così. Mi sono trovato nella stessa situazione in cui ero infortunato e non potevo giocare nei tornei più importanti del mondo, e non è una bella sensazione, quindi gli auguro una guarigione molto, molto rapida. Spero che si riprenda prima di quanto previsto, e magari che pensi di nuovo al Roland-Garros, ma se così non fosse, spero di vederlo in piena forma durante la stagione sull’erba”.

L’assenza di Alcaraz, la chance in più. Ma Zverev replica:“Non è questo il modo giusto di vedere le cose”

“Per me per vincere un torneo del Grande Slam, bisogna battere i migliori giocatori del mondo e bisogna competere con i migliori giocatori del mondo. Certo, penso che negli ultimi due mesi Jannik sia stato il miglior giocatore al mondo, ed è ovviamente ancora lì, ed è il grande favorito ora, e capisco tutto questo, ma non voglio che loro non ci siano. Capisci cosa intendo? Continuerò comunque a dare il massimo, e cercherò comunque di vincere un torneo, ma averli lì è la cosa migliore“