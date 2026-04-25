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ATP/WTA Madrid, il programma di domenica 26: Musetti in tarda mattinata, Sinner alle 16. Fonseca-Jodar di sera!

Musetti sfiderà Griekspoor alle 12:10 circa. Nel pomeriggio, spazio al numero uno del mondo

Di Pietro Sanò
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Joao Fonseca - ATP Miami 2026 (@ X MiamiOpen)
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Week-end mood alla Caja Magica. Luciano Darderi si è già assicurato un posto al terzo turno battendo il più piccolo dei fratelli Cerundolo, e in attesa dei match di Cobolli e Paolini, ecco svelato lo scoppiettante programma di domenica 26 aprile, che vedrà le due stelle azzurre protagoniste, ma soprattutto tanto show, con match da pop corn.

Lorenzo Musetti varcherà per la prima volta l’ingresso del Manolo Santana in quest’edizione – dopo aver sconfitto Hurkacz sull’Arantxa Sanchez – sfidando lo spigoloso olandese, Tallon Griekspoor (2° match sul centrale a partire dalle 11:00). Non prima delle 16:00 – sempre sul Manolo Santana – toccherà al numero uno Jannik Sinner, il quale affronterà il qualificato Elmer Moller.

Il popolo tennistico già freme. Il programma del campo centrale del Mutua Madrid Open si chiuderà con una sfida tra baby fenomeni: Joao Fonseca contro Rafa Jodar – secondo match serale, dunque alle 21:10 circa.

Ci sarà spazio anche per un altro italiano nella giornata di domenica 26. Si tratta di Luciano Darderi, che affiancherà Stefanos Tsitsipas formando una coppia inedita per il tabellone di doppio maschile (Campo 4 – non prima delle 14:30). Sorteggio peraltro molto complicato, poiché andranno a sfidare il saldo duo composto da Melo e Zverev. Riscenderanno in campo anche le mitiche Jasmine Paolini e Sara Errani, sul campo 5 – ma non prima delle ore 13:00.

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