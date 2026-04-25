WTA Madrid, Paolini: “Se giochi bene le chance arrivano. Non so se a Roma…”

Da Madrid, il nostro inviato

Sotto il cocente sole madrileno, crolla anche Jasmine Paolini. La due volte finalista Slam è caduta nel tranello di hailey Baptiste – n.30 del seeding -, cedendo in soli due set. La sconfitta di Jas, per sua fortuna, non inficerà gravemente sul ranking, in virtù del secondo turno raggiunto l’altr’anno. Ma a prescindere da ciò, i segnali inviati dall’azzurra nella sfida odierna non sono eccelsi. Paolini resterà a Madrid per disputare il doppio assieme a Sarita Errani, ma Roma è alle porte, e l’ufficio facce parla da sé.

“Ha giocato bene nei punti importanti”

“Lei ha giocato veramente una buona partita, non c’è qualcosa che non ha funzionato secondo me. Ha giocato bene nei punti chiave del match. Quando ho avuto delle chance per breakkarla ho sempre servito sopra 190, quindi lì non c’è niente che non funziona, lì ha funzionato secondo me veramente bene lei. Io dalla mia parte forse potevo usare un pochino meglio il servizio, cercare di fare un pochino più di percentuale, però secondo me lei ha giocato veramente una buona partita”.

“Cosa c’è di buono? Il giusto atteggiamento, ero tranquilla”

“È stata una partita con delle cose positive, ovviamente delle cose da aggiustare. Di buono c’è sicuramente che oggi ho avuto il giusto atteggiamento, ero tranquilla, ero concentrata nel match, stavo pensando a quello che fare. Poi ovviamente ho avuto delle chance, lei ha giocato bene, io forse magari con uno o due punti potevo fare qualcosa in più, ma veramente è una partita che si è giocata su pochi punti, quindi sicuramente ci sono delle cose positive e negative, però secondo me il livello è stato più alto delle ultime due o tre partite”.

In vista di Roma: “Se riesco ad esprimere un buon livello, le chance arrivano”

“In questo momento cerco di concentrarmi sul mio livello di tennis. Oggi secondo me ho espresso un buon livello di tennis, lei ha espresso un livello di tennis più alto del mio, è stata più brava di me oggi, quindi devo rimanere concentrata su questo, perché so che se riesco ad esprimere un buon livello di tennis poi le chance arrivano. Non so se saranno a Roma, non so se saranno i tornei dopo, però è importante avere l’atteggiamento giusto e cercando di mettere qualità nel tennis. E’ importante continuare anche in questo torneo, dar seguito a queste sensazioni. Sicuramente dovrò cercare di continuare ad avere questo atteggiamento positivo e di concentrarmi sulle cose che non hanno funzionato bene.Il servizio poteva fare qualcosina di più, domani ho un’altra chance, speriamo di poter continuare su questa strada”.