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WTA Madrid: Paolini, prosegue il periodo complicato. Baptiste la batte in due set

Jasmine Paolini saluta Madrid al terzo turno, sconfitta in due set da Hailey Baptiste. Adesso focus su Roma, dove è la campionessa in carica

Di Beatrice Becattini
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Jasmine Paolini - Roma 2025 (foto Francesca Micheli/Ubitennis)

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[30] H. Baptiste b. [8] J. Paolini 7-5 6-3

Jasmine Paolini saluta Madrid al terzo turno per il secondo anno consecutivo, sconfitta da Hailey Baptiste per 7-5 6-3.
Nonostante una partenza assai convinta e convincente, l’azzurra si conferma in un momento di appannamento.
La vittoria con Laura Siegemund all’esordio, seppur a fatica, avrebbe potuto fornire il mattoncino da cui ricostruire un’annata che stenta a decollare. Tuttavia, Paolini non sa contenere il rientro nel match di Baptiste e l’esuberanza tennistica di un’avversaria in crescita costante che con questo successo è, live ranking alla mano, al best ranking di numero 27 del mondo.

Sezioni
H. Baptiste b. J. Paolini 7-5 6-3Primo set: Paolini parte meglio, ma Baptiste fuoriesce alla distanza (di Andrea Binotto)Secondo set: Paolini deve arrendersi al terzo turno

La statunitense gioca un tennis muscolare, con una pressione costante sull’acceleratore. 14 ace – e 6 doppi falli – e vincenti potenti sono la base su cui la testa di serie numero 30 costruisce la vittoria. Nonostante i numeri al servizio della sua avversaria, Paolini riesce a procurarsi nove palle break, tante quante ne concede. La 24enne di Washington, grazie a un miglior cinismo nel convertire le occasioni, coglie il terzo successo su una top 10, la prima sulla terra battuta.
Inoltre, superando Paolini, Baptiste raggiunge a Madrid i quinti ottavi di finale a livello di WTA 1000, i primi sul rosso.

Per l’azzurra è da segnalare come l’atteggiamento sia certamente più incoraggiante rispetto a quanto visto a Stoccarda.
Adesso il focus si sposta sul prossimo appuntamento, che sarà il crocevia del 2026 per Jasmine. I 1000 punti della vittoria degli Internazionali d’Italia sono in scadenza e, benché il momento non sia certo dei migliori, il pubblico di Roma e l’aria di casa potranno giovare alla tennista toscana.

Primo set: Paolini parte meglio, ma Baptiste fuoriesce alla distanza (di Andrea Binotto)

L’avvio di partita non è dei migliori per Baptiste. Paolini è subito aggressiva da fondocampo, mentre la 24enne statunitense commette una valanga di errori. Fatica a trovare il rettangolo da gioco e in pochi minuti si trova sotto 2-0. Con il passare dei game l’americana entra nel match. Inizia a mostrare il suo repertorio di colpi – serve and volley, ma anche attacchi in controtempo – e nel sesto gioco si procura un paio di palle break. La prima la spreca, la seconda la concretizza e centra il 3-3.

In un attimo però torna a piazzare gratuiti uno dietro l’altro. Con la battuta alterna doppi falli a prime di servizio che sfiorano i 200 km/h. La 30enne azzurra arriva quattro volte a palla break nel settimo game. Ma qui la tennista a stelle e strisce è attenta con i colpi di inizio gioco, che le permettono di salvarsi. La numero 9 del mondo si trova a due punti da perdere il set nel decimo gioco. Serve bene, manovra con i colpi a rimbalzo e sventa il pericolo. Non riesce a fare altrettanto, però, nel turno di battuta seguente. La 32esima giocatrice in classifica è incisiva in risposta e spesso costringe all’errore Paolini, che porge due set point. Il primo lo cancella con coraggio, ma nel secondo va fuori giri con il dritto. Dopo un’ora di gioco, è 7-5 per la statunitense.

Secondo set: Paolini deve arrendersi al terzo turno

Inizio con il brivido per Paolini, che rischia di cedere la battuta per la seconda volta consecutiva. L’azzurra è costretta ai vantaggi e, in un gioco di smorzate e contro smorzate, deve fronteggiare una palla break. Jasmine mette a punto lo schema servizio e diritto in contropiede per riportarsi in parità. Tuttavia, la toscana si fa ingannare ancora sottorete e concede una seconda occasione a Baptiste. Paolini si appella al servizio e con una prima vincente al centro si salva ancora. Nel terzo game è la testa di serie numero 8 ad avere palle break. La statunitense si aggrappa a sua volta alla battuta. Le prime due occasioni consecutive svaniscono con un ace e una prima vincente, mentre altrettante sono accompagnate da un servizio corposo ma non definitivo e il conseguente colpo a chiudere.

Dopo un paio di giochi interlocutori, Baptiste torna a farsi minacciosa in risposta. Trascinata l’avversaria ai vantaggi, prende il centro del campo e, con un’accelerazione di diritto, si procura la palla del 4-2. Paolini serve una provvidenziale prima e prolunga il turno. Per la numero 32 WTA arrivano altre due occasioni, ma è sempre il diritto a tradirla. Ciononostante, alla quarta possibilità c’è il break: con una risposta sulla riga la 24enne di Washington prende la via della rete e il passante di Paolini non oltrepassa la sia metà campo. Sul 5-2, Baptiste si innalza per tre volte a due punti dal match, ma l’azzurra tiene la battuta e si regala ancora un’occasione per riportarsi in partita. Al momento di chiudere, però, l’americana non trema e conquista il set per 6-3 e gli ottavi di finale di Madrid, i primi sulla terra rossa.

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