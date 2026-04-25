WTA Madrid, Sabalenka: “Sto ancora cercando il ritmo, ma quel rovescio è stato il colpo della mia vita”

Aryna Sabalenka si è presentata in conferenza stampa dopo la vittoria al terzo turno del Mutua Madrid Open 2026 contro Jaqueline Cristian, battuta 6-1 6-4.

Aryna, congratulazioni. Riassumi la tua prestazione di oggi.

ARYNA SABALENKA: Sono molto felice del livello, soprattutto nel primo set. Nel secondo set sono contenta di aver tenuto il servizio per chiudere la partita in due set. Lei ha lottato davvero in modo incredibile e sono felice di essere passata al turno successivo.

Ben giocata oggi. Considerato tutto il tuo successo sulla terra, a questo punto, quando giochi il tuo primo torneo sulla superficie, ti sembra naturale? Ti sembra una superficie naturale per te?

ARYNA SABALENKA: Penso che iniziare la stagione sulla terra con Madrid non sia davvero così naturale e non sia così facile. A causa dell’altitudine e delle condizioni qui, è un po’ complicato. Sto ancora cercando il mio ritmo e spero che, partita dopo partita, giocherò meglio e troverò il mio ritmo e il mio tennis sulla terra.

[DOMANDA UBITENNIS] Due partite solide qui. Hai vinto 25 partite su 26 in questa stagione, se non sbaglio. L’unica sconfitta è stata la finale dell’Australian Open, ma comunque hai conquistato tre titoli e raggiunto una finale Slam. Mi chiedevo: se qualcuno ti avesse detto all’inizio della stagione che questa sarebbe stata la tua stagione fino al 25 aprile, avresti firmato?

ARYNA SABALENKA: Avrei detto: chi lo sa, andiamo avanti un passo alla volta e speriamo di arrivare a questo punto. Però probabilmente non ci avrei creduto davvero, perché questa statistica sembra davvero incredibile.

Allo stesso tempo, con la programmazione e con il mio corpo, ci stiamo prendendo un po’ di tempo in più per essere più pronti per ogni torneo e per presentarci con il miglior tennis possibile. Quindi probabilmente ci avrei creduto, ma suona comunque incredibile.

[DOMANDA UBITENNIS] Ti ho vista prima della partita camminare con il tuo cane. È un modo per restare concentrata prima del match, lontano dalla gente?

ARYNA SABALENKA: No, semplicemente non aveva ancora fatto i suoi bisogni e volevo che li facesse, così non li avrebbe fatti in campo. Forse è una specie di meditazione.

Devo chiederti di quel grande colpo che hai tirato.

ARYNA SABALENKA: Stavo aspettando questa domanda. L’hai visto? È stato pazzesco.

Quanti rovesci a una mano pensi di aver colpito nella tua vita?

ARYNA SABALENKA: In realtà ci alleniamo da mancina e con il rovescio a una mano prima di ogni allenamento, quindi ne ho colpiti parecchi. Però farlo in partita e colpirlo come vincente, probabilmente è stato il colpo della mia vita. Sto aspettando che Roger commenti con qualche consiglio per me.

So che stiamo aspettando la tua prossima avversaria e potrebbe essere Naomi Osaka, che ora è avanti di un set. So che non l’hai affrontata spesso, l’hai affrontata a Indian Wells, ma sarebbe la prima volta sulla terra. Cosa pensi del suo gioco sulla terra e della possibilità di affrontarla al prossimo turno?

ARYNA SABALENKA: Tutte le partite che abbiamo giocato, credo siano state soltanto due, sono sempre state grandi battaglie, con un grande livello di tennis. Quindi penso che non importi su quale superficie giocheremo: sarà comunque una battaglia. Se sarà lei, sono davvero entusiasta.

Guardando molte delle migliori giocatrici di questi tempi, secondo me sei davvero forte negli angoli, quando sei in corsa e in massimo allungo. Quanto è importante nel tennis di oggi essere più forti e riuscire a fare male alle avversarie da ogni parte del campo?

ARYNA SABALENKA: Penso che sia davvero importante mettere pressione non soltanto dalla propria zona d’impatto, ma anche in movimento. Significa aggiungere pressione: anche se mi sto muovendo, anche se sto difendendo, posso comunque restare nello scambio e fare danni. Penso che sia davvero importante.