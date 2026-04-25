WTA Madrid: si ritira l’indisposta Swiatek, bene Fernandez e Bencic

La sorpresa della giornata al WTA 1000 di Madrid è sicuramente l’uscita di scena della testa di serie n. 4 Iga Swiatek, costretta al ritiro sul punteggio di 0-3 nel terzo set contro la statunitense Ann Li. Decisamente una giornata no per la ex n.1 del mondo (e campionessa a Madrid nel 2024), rimasta vittima dell’epidemia di malessere gastro-intestinale che sta interessando parecchi tennisti nello spogliatoio del Mutua Madrid Open.

Il primo set è stato molto equilibrato con Li che ha servito per il set sul 5-4, senza però sfruttare un set point e concedendo poi il controbreak all’avversaria. Due game più tardi è stata la volta di Swiatek ad avere due set point sul 6-5, ma Li è riuscita a tenere la battuta dopo 16 punti giocati e trascinare il set al tie-break. Qui la differenza l’ha fatta un solo diritto da metà campo inspiegabilmente sbagliato da Swiatek sul 4-4 che ha dato via libera all’avversaria per aggiudicarsi il set 7-6(4).

Nel secondo set Swiatek è sembrata trovare un tennis più vicino a quello dei giorni migliori, e approfittando anche degli errori da fondo della sua avversaria è andata subito 4-0 chiudendo poi il parziale 6-2, nonostante i ripetuti segnali verso il suo angolo (dove c’era il suo nuovo coach Francisco Roig) per indicare i suoi problemi di stomaco.

Un lungo consulto medico all’inizio del terzo set da parte della polacca non ha dato i frutti sperati, e dopo aver ceduto i primi tre games Swiatek ha dovuto issare bandiera bianca lasciando il match alla sua avversaria per 7-6(4) 2-6 3-0 rit., uscendo dal campo in lacrime.

Fernandez va

Altra vittoria Vittoria contro classifica, ma non necessariamente contro pronostico, è stata quella della canadese Leylah Fernandez (testa di serie n. 24) contro la diciottenne statunitense Iva Jovic, in grande ascesa questa stagione e già entrata nelle Top 20.

La finalista dello US Open 2021 ha vinto in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 in 2h06’ ribaltando il match grazie al rendimento in risposta che ha tenuto l’avversaria sotto il 50% di punti vinti al servizio sia sulla prima sia sulla seconda di servizio.

Fondamentale nel corso del match la capacità di Fernandez di assorbire la potenza dei colpi di Jovic e ridirigere gli scambi con le sue traiettorie mancine. Dopo la semifinale raggiunta a Stoccarda una settimana fa, nella quale ha avuto tre match point contro la futura vincitrice Rybakina, Fernandez continua il suo momento di ottima forma e avanza agli ottavi di finale dove affronterà proprio Ann Li.

Gli altri match

Nelle altre partite della giornata, affermazione di Belinda Bencic (6-2 7-6), mai stata veramente in difficoltà contro la russa Diana Shnaider nonostante abbia vinto il secondo set solo 8-6 al tie break, e vittoria agevole anche di Mirra Andreeva (testa di serie n. 9) che ha regolato con un agevole 6-3, 6-2 la qualificata ungherese Dalma Galfi. Passaggio del turno anche per l’ungherese Anna Bondar, che alla prima esperienza al terzo turno di un Masters 1000 ha superato la prova del nove dopo l’affermazione su Svitolina battendo anche la wild card Laura Samson 7-6(3) 6-1 approdando agli ottavi di finale.