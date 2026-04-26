ATP Madrid: Lehecka prosegue la sua corsa e trova Musetti, anche Etcheverry e Fils agli ottavi

Continua l’ottimo momento di forma di Jiri Lehecka, che dopo la finale raggiunta a Miami si è qualificato per gli ottavi di finale al Mutua Madrid Open disponendo senza difficoltà dello statunitense Alex Michelsen (testa di serie n. 33). Un 6-4, 6-2 in meno di 90 minuti che mette il tennista ceco in rotta di collisione con il nostro Lorenzo Musetti, vincitore di Griekspoor.

I precedenti tra Musetti e Lehecka vedono il ceco in vantaggio per 2-1, anche se Musetti ha vinto il confronto più recente, lo scorso anno al torneo di Montecarlo, che è anche l’unico che si è giocato sulla terra battuta.

Finisce invece al terzo turno la corsa del qualificato Dino Prizmic, che dopo aver collezionato gli scalpi di Berrettini e Shelton, ha dovuto cedere all’argentino Tomas Martin Etcheverry, testa di serie n. 25, che lo ha sconfitto in rimonta per 2-6, 6-4, 6-3. Ceduto anche piuttosto nettamente il primo set, Etcheverry è sempre stato in controllo del punteggio, ottenendo il break subito in apertura sia nel secondo sia nel terzo set e limitando il numero degli errori gratuiti a soltanto 9 negli ultimi due parziali, contro i 27 dell’avversario.

Prizmic in ogni caso termina il torneo ritoccando in maniera significativa il proprio best ranking che alla prossima pubblicazione dovrebbe vedere il suo nome intorno al n. 77, ovvero in una posizione che gli consentirà l’ingresso automatico nel tabellone principale per tutti i tornei a 96 giocatori.

Etcheverry e Fils in rotta di collisione

Anche Etcheverry potrebbe partire da Madrid con il best ranking in saccoccia: con il passaggio agli ottavi di finale l’argentino è al momento al n. 25 della classifica live, ma tutti i tennisti che sono lì vicino sono ancora in gara a Madrid, quindi dipenderà molto dalle prossime gare, a partire da quella di lunedì contro Arthur Fils.

Il francese, trionfatore a Barcellona, la sua “campagna di Spagna” qualificandosi anche lui per gli ottavi di finale con un’affermazione per 7-6(2) 6-3 contro lo statunitense Emilio Nava, vincitore di Vacherot e ancora alla ricerca del suo rientro nei Top 100.

Il match, senza palle break per quasi un’ora, ha visto Fils far prevalere la legge del più forte nel tie-break del primo set e poi spezzare l’equilibrio nel quarto gioco del secondo parziale, quando si è portato 0-40 sul servizio dell’avversario ed ha ottenuto il break alla quarta occasione. Da lì ci sono stati tre break consecutivi che hanno portato il francese sul 4-2, e poi un parziale di 14 punti di fila che ha chiuso la contesa.

Fils ed Etcheverry non si sono mai incontrati in match ufficiali a livello ATP, ma c’è un precedente tra i due che risale al 2022 sulla terra verde del Challenger di Savannah, in Georgia. In quella occasione vinse Etcheverry per ritiro di Fils al terzo set.